  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоНімеччина

Працевлаштування українців у ФРН: ситуація покращується

Данило Білик
4 грудня 2024 р.

Дедалі більше українських біженців у Німеччині знаходять роботу, свідчать нові офіційні дані. Водночас у працевлаштуванні біженців залишається низка суттєвих проблем.

https://p.dw.com/p/4nih4
Українські біженки сидять за столом з паперами в одному з центрів працевлаштування в Кельні, фото з архіву
Українські біженки в одному з центрів працевлаштування в Кельні (архівне фото)Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Кількість українських біженців, які знайшли роботу в Німеччині, зростає. Станом на серпень 2024 року, кількість працевлаштованих українців у країні зросла до 272 400. Роком раніше таких було 197 660, повідомив медіахолдинг Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на Федеральне агентство праці Німеччини. При цьому йдеться як про звичайну роботу, яка передбачає сплату соціальних внесків, так і про так звану "мініджоб" - кількагодинну роботу з зарплатою до 538 євро на місяць.

У Федеральному агентстві праці стверджують, що знайти роботу для українців стало суттєво простіше, відколи в Німеччині запрацювала програма Job-Turbo, яку уряд країни запустив минулого року для пришвидшення інтеграції біженців на ринок праці. Вона передбачає якомога швидший перехід біженців з інтеграційних курсів, де вони здобувають базові мовні навички, на ринок праці. Подальше підвищення кваліфікації та вивчення мови має відбуватися паралельно до роботи.

Читайте також: Українським біженцям в Німеччині скоротять соцдопомогу?

Кількість безробітних зменшується за рахунок навчання

Зростає не лише загальна кількість тих українців, які йдуть працювати як наймані працівники, але й загалом тих, хто перестає бути безробітним. До цієї категорії належать також ті, хто починає власну справу або ж професійно-технічну освіту, яка передбачає роботу поряд із навчанням. 2023 року загалом статус безробітних втратили близько 36 660 українців, тоді як у 2024-му лише станом на жовтень таких було вже 62 810.

Сирійський біженець в захисних окулярах і фірмовому одязі за верстатом під час здобуття професійної освіти в Німеччині
Програма Job-Turbo націлена не лише на біженців з України, але й, приміром, на сирійцівФото: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Проблеми у працевлаштуванні біженців залишаються

Водночас у Федеральному агентстві праці зазначають, що в питанні працевлаштування біженців - і не лише українців - в Німеччині досі існує чимало проблем. Так, за словами представника правління агентства Даніеля Терценбаха (Daniel Terzenbach), який раніше був уповноваженим з питань інтеграції біженців на ринок праці, визнання закордонних документів про освіту відбувається в Німеччині надто повільно. "Ми самі ставимо собі палки в колеса в питанні визнання. І ми маємо більше цінувати кваліфікацію, яку люди здобули за кордоном, а не робити іноді вигляд, наче лише наші документи про освіту чогось варті", - каже він у розмові з RND.

Терценбах також звернув увагу на надто велику завантаженість міграційних служб у Німеччині, через що багато біженців не можуть записатися до них на прийом. Це стосується, зокрема, й тих, хто вже здобуває освіту в Німеччині й змушений час від часу поновлювати свій дозвіл на проживання.

З цією проблемою стикаються передусім біженці з інших країн, адже статус українських біженців дозволяє їм працювати на будь-якій роботі та здобувати освіту, не змінюючи дозвіл на проживання. За даними Федерального агентства праці, у період з листопада 2023 по травень 2024 року в рамках програми Job-Turbo інтегрувати у ринок праці вдалося 90 766 біженців з інших країн, таких як Афганістан, Сирія чи Еритрея.

Читайте також: Зарплати в Німеччині зросли: хто, де і скільки отримує

Cкільки українських біженців знайшли роботу в ФРН?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ярмарки вакансій у Німеччині часто влаштовують саме для українських біженців

Відомство канцлера ФРН: Рівень зайнятості українців у Німеччині суттєво зріс

Відомство канцлера ФРН: Рівень зайнятості українців у Німеччині суттєво зріс

Очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт вважає, що зайнятість українських біженців зросла завдяки покращенню рівня консультаційних послуг.
Політика17 жовтня 2024 р.
Дулаж Мадхушан зі Шрі-Ланки

Відірвано від життя? Знання мови та реальна ситуація на ринку праці ФРН

Відірвано від життя? Знання мови та реальна ситуація на ринку праці ФРН

Опанування німецької мови, в тому числі й для українських біженців, - один із найбільших викликів для інтеграції на ринку праці. Однак вимоги німецької бюрократії і реальність життя не завжди збігаються. Як так?
Міграція14 жовтня 2024 р.
Лікарі й пацієнтка в німецькій лікарні (ілюстративне фото)

Як лікарям з України знайти роботу в Німеччині

Як лікарям з України знайти роботу в Німеччині

На ринку праці ФРН не вистачає медперсоналу. Нестачу могли б компенсувати, зокрема, українські біженці, серед яких є й лікарі. Утім, для цього вони мають вивчити мову й підтвердити кваліфікацію. Чи багатьом це вдалося?
Суспільство24 січня 2024 р.
Більше публікацій