Рівень зайнятості українців у Німеччині суттєво зріс

Завдяки покращенню рівня консультаційних послуг у Німеччині за останній рік збільшилася частка працевлаштованих українських біженців. Про це у середу, 16 жовтня, на "Форумі ключових галузей" повідомив очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt).

За даними, наведеними Шмідтом, якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23 відсотки, то зараз цей показник зріс до 29 відсотків завдяки покращенню консультаційних послуг.

За словами Шмідта, уряд ФРН також багато зробив для подоланню дефіциту кваліфікованої робочої сили. З наступного року Німеччина матиме "найсучасніше імміграційне законодавство у світі", пообіцяв він, цитує Table.Media.

Нагадаємо, наприкінці вересня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав успіхом рівень працевлаштування українців. Станом на середину літа цього року 266 тисяч громадян України були працевлаштовані у ФРН, що було збільшенням порівняно з жовтнем минулого року на 71 тисячу.

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Яка ж частка українців працює?

Водночас, як проаналізувала DW, абсолютна цифра працевлаштованих - 266 тисяч - трактується по-різному. Так, наймасовіша німецька газета Bild налаштована критично: "З тих 1,1 мільйона українців, які від початку війни втекли в Німеччину, лише менш як чверть знайшли роботу, на якій вони платять внески в соціальну систему". Тим часом кількість українських біженців досягла 1,65 мільйона людей.

Як повідомляв міністр праці Губертус Гайль, лише 213 тисяч українських біженців знайшли роботу, на якій вони справді платять відрахування в соціальні фонди (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). Решта зайняті неповний робочий день або на так званих мініроботах (Minijobs), коли заробіток становить менше 538 євро на місяць. Такі працівники за німецьким законодавством звільнені від відрахувань до соціальних фондів.

Якщо ж подивитися з іншого боку і врахувати, що, за даними Федерального агентства з праці, з усіх українських біженців, які приїхали в Німеччину на початок 2024 року, працездатними вважалися близько 530 тисяч, то виходить: з них на роботу влаштувалися вже трохи більше половини, якщо враховувати і тих, хто зайнятий неповний день.

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