Число біженців у ФРН оновило максимум, третина - українці

У Німеччині зараз зареєстровано 3,5 мільйона іноземців у статусі біженця, з яких майже 1,2 мільйона - українці.

Наразі в Німеччині зареєстровано 3,48 мільйона іноземців у статусі біженця, претендента на отримання притулку або особи, якій у притулку відмовили, але яка залишається в країні, оскільки її поки неможливо депортувати.

Ця цифра включає також і 1,18 мільйона українських біженців, які не зобов'язані просити про надання притулку, оскільки здебільшого перебувають під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, зокрема й у ФРН, у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Така кількість біженців - це новий максимальний показник, зафіксований станом на кінець першого півріччя 2024 року, пише в п'ятницю, 20 вересня, видання Neue Osnabrücker Zeitung із посиланням на дані Центрального реєстру іноземців у ФРН. Це на 60 тисяч більше, ніж наприкінці 2023 року. При цьому кількість біженців з України з кінця 2023 року зросла на 45 тисяч осіб.

Востаннє такий показник кількості біженців у ФРН було зафіксовано в 1950-ті роки, випливає з відповіді німецького уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, яка опинилася в розпорядженні журналістів.

Тим часом кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, незначно зменшилась. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року - на 15 760 осіб більше.

Водночас 80,5 відсотка іноземців, які не мають права на статус біженця в Німеччині, все ж тимчасово залишаються в країні у зв'язку з тим, що безпекова ситуація на їхній батьківщині не дає змоги здійснити негайну депортацію, уточнюється в статті.