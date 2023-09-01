Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Баварський уряд опинився на межі розвалу через підозри в антисемітизмі одного з його членів. Але під ударом - і земельний прем'єр-міністр Маркус Зедер.

У Баварії беззмінно править Християнсько-соціальний союз (ХСС), який на загальнонімецькому рівні утворює консервативний блок із Християнсько-демократичним союзом (ХДС). Але останнім часом до абсолютної більшості ХСС у цій федеральній землі не дотягує, доводиться правити разом з коаліційним партнером - невеликою популістською партією "Вільні виборці". І скандал спалахнув саме через лідера цієї партії, баварського міністра економіки та віцепрем'єр-міністра 52-річного Губерта Айванґера (Hubert Aiwanger).

Листівка в ранці гімназиста

Газета Süddeutsche Zeitung (SZ), що виходить у Мюнхені, розкопала стару історію - про те, що ще у 1980-ті роки 17-річного гімназиста Губерта Айванґера запідозрили в антисемітизмі. У його шкільному ранці виявили листівки з юдофобськими гаслами.

Після публікації в SZ лідер "Вільних виборців" дав письмове запевнення в тому, що не є автором антисемітського памфлету і "вважає його зміст огидним та нелюдяним". Водночас він визнав, що "один або кілька екземплярів" листівки справді було знайдено в його ранці. Пізніше відповідальність взяв на себе старший брат Айванґера, який заявив, що написав листівку як помсту за погану оцінку. Але на цьому скандал не закінчився.

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Розгляд на засіданні коаліційної комісії

29 серпня голова ХСС, баварський прем'єр-міністр Маркус Зедер (Markus Söder) скликав засідання міжпартійної коаліційної комісії та зажадав від свого заступника пояснень.

Пояснення Айванґера не повністю задовольнили Зедера. Багато питань, за його словами, залишилися відкритими. "Сьогоднішніх пояснень явно недостатньо для того, щоб дійти якогось остаточного висновку", - заявив Зедер. Тому міністру економіки запропоновано письмово відповісти на 25 запитань, що стосуються, як сказав Зедер, "огидної та бридкої листівки" для того, аби швидко й остаточно прояснити ситуацію.

Але йти на розрив з "Вільними виборцями", як того вимагала опозиція, прем'єр-міністр Баварії таки не став. Звільнення Айванґера до отримання його відповідей на відкриті питання стало б надмірним заходом, пояснив Зедер, який планує відновити коаліцію і після земельних виборів 8 жовтня. При цьому він багатозначно додав, що коаліції не залежать від окремих персон.

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Тепер Айванґеру не до сміху Фото: picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand

Роль "Вільних виборців"

Губерт Айванґер не вперше опиняється у фокусі суспільної та медійної уваги. У 2019 році, наприклад, цей мисливець-аматор, оглядаючи експонати мисливської виставки, заявив, що Німеччина була б безпечнішою, якби "кожен порядний німець і кожна порядна німкеня носили в кишені ніж".

Під час пандемії COVID-19 Айванґер раз у раз ставив під сумнів доцільність вакцинації, говорив про "масивні побічні дії", не наводячи доказів, і врешті-решт сам лише неохоче прищепився. А от зовсім нещодавно - у червні цього року - Айванґер поставив під сумнів існування демократії в Німеччині. На тлі дискусії про спірний законопроєкт про опалення він закликав "мовчазну переважну більшість" "повернути собі демократію".

Однак для ХСС і самого Маркуса Зедера Айванґер з його партією є незамінним. "Вільні виборці" з 2008 року впевнено проходять до баварського ландтагу, віднедавна вони засідають і в земельному парламенті Рейнланд-Пфальцу. У ландтаг Бранденбурга пройшли їхні партнери-однодумці. А за рейтингом підтримки у Баварії (14%) "Вільні виборці" ділять друге місце з Зеленими. Таким коаліційним партнером небезпечно жертвувати.

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Хто стане кандидатом від консерваторів у канцлери?

Скандал із підозрами в антисемітизмі спалахнув дуже невчасно для Зедера, констатують спостерігачі. По-перше, 8 жовтня він ризикує втратити частину голосів виборців, які хоч і симпатизують йому, але все ще вагаються. А по-друге, не за горами рішення консерваторів про висування їхнього кандидата в канцлери на наступних загальнонімецьких виборах. Поки що називають лише два імені - Маркуса Зедера та голови ХДС Фрідріха Мерца (Friedrich Merz). Скандал із Айванґером явно не збільшує шанси баварського лідера.