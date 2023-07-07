Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Відразу дві перемоги на місцевих виборах - АдН набирає сили у Східній Німеччині. Організації з допомоги мігрантам звертають увагу на помітніші прояви расизму в повсякденному житті. Мігранти стурбовані. Що відбувається?

Шок. Жах. Страх. Саме ці поняття знов і знов напрошуються, коли Еліза Кальцоларі (Elisa Calzolari) розповідає про реакцію мігрантів на нещодавні успіхи правої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на місцевих виборах. Спочатку - перемога на окружних виборах у Зоннеберзі в Тюрингії, потім перемога на виборах мера у містечку Рагун-Єсніц у Саксонії-Ангальт.

Після цього навіть у голови організації з допомоги мігрантам MigraNetz Thuringia немає відповіді на питання про те, як таке могло статися. "Як? Чому ці люди проти нас налаштовані? Чому ця злість спрямована в першу чергу проти осіб з міграційним корінням, які є джерелом великих ресурсів і можливостей? Чому не було протесту? Чому в Тюрингії ніхто не вийшов на вулиці?", - запитує вона.

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Мігранти в Тюрингії мало представлені

До мережі організацій, яка вже вісім років представляє економічні, соціальні та культурні інтереси мігрантів у Тюрингії, входять 54 організації. Серед них: Африкано-німецька спілка культури та освіти, консультативні ради іноземців Ерфурта, Айзенаха та Веймара та громада єзидів у Тюрингії. 54 члени - ніби й немало.

Еліза Кальцоларі Фото: Privat

Але Кальцоларі каже, рівень представництва насправді дуже скромний. "Люди з мігрантським корінням або з іншим кольором шкіри не помітні в суспільному житті Тюрингії чи Східної Німеччини загалом. Наприклад, у нас є лише один депутат парламенту Тюрінгії міграційного походження, який теж походить із Заходу". Так само, каже вона, і "у великих компаніях і адміністративних структурах майже немає людей мігрантського походження".

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Ерфурт, Єна або західна Німеччина більш привабливі

Усе це навряд чи зміниться в майбутньому, якщо люди з міграційним походженням віддадуть перевагу переїзду з Тюрингії, адже вони просто не почуваються бажаними у Східній Німеччині. Виходить замкнене коло. Еліза Кальцоларі розповідає про цілі райони, які вимирають, тоді як багато громадян вважають за краще виїхати у великі міста, такі як Ерфурт чи Єна, хоча б для початку. Або ж прямують до західнонімецьких федеральних земель, де вони не сприймаються як екзотика та відчувають менше дискримінації.

"Це побутовий расизм, мікроагресія, яку багато людей просто не можуть більше терпіти. Щодня весь цей ніби не критичний, але все ж надзвичайно болючий дискомфорт - як маленькі стріли. Наприклад, погляди, зневажливі ремарки", - пояснює вона.

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Побутовий расизм

Кіра Айяді (Kira Ayyadi) може чимало повідати про побутовий расизм, антимусульманські чи расистські образи, маленькі підколи чи навіть приховані від сторонніх очей кидання нацистських "зіґів". На вулиці, в супермаркеті, в автобусі. Вона працює у фонді Амадеу Антоніо, який 25 років проводить кампанію проти расизму, правого екстремізму та антисемітизму в Німеччині. Піднесення АдН на сході шокував Айяді, але не здивував, сказала вона DW.

"Опір не заборонити" - демонстрація проти урядової політики у Франкфурті-на-Одері, жовтень 2022 Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

"Крики по допомогу з боку громадянського суспільства Східної Німеччини чуємо роками. Ми повинні визнати, що частина німецького населення поділяє расистські, а часом й правоекстремістські позиції. Можливо, це неприємно визнавати, адже це псує імідж німецького суспільства. Але я думаю, що це правда", - каже Айяді.

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Дослідження настроїв у Східній Німеччині

Слова Айяді підтверджують результати дослідження настроїв у Східній Німеччини, яке викликало такий же резонанс, як і недавні успіхи АдН на муніципальному рівні. Йдеться про шокуючі результати дослідження Інституту Ельзи Френкель Брансвік при Лейпцизькому університеті: майже 70 відсотків опитаних погодилися з твердженням "Іноземці приїжджають сюди лише для того, щоб експлуатувати нашу систему соціального забезпечення", кожен другий виступає за сильну політпартію, яка "представляє націю в цілому", а 60 відсотків східних німців вважають, що у ФРН "засилля чужинців". Це "жовта картка" німецькій демократії з далекосяжними наслідками, каже Кіра Айяді.

"Представники громадянського суспільства у Східній Німеччині, які виступають за демократію та займаються боротьбою з расизмом, просто бояться та мають страх перед фізичними нападами на них", - додає вона.

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Погляди Європи звернені на Хемніц

Європі теж має бути небайдуже те, що відбувається у Східній Німеччині, адже саксонський Хемніц матиме статус культурної столиці Європи у 2025 році. Останнє, що потрібно іміджеві міста, - так це такі інциденти, як той, що стався три місяці тому, коли англомовну туристичну групу в Хемніці атакували, очевидно, ультраправі хулігани.

Нещодавно в Хемніц на інформаційний захід запросили Кіру Айяді, яка каже, що багато людей плакали, розповідаючи про побутовий расизм. Тому Айяді закликає політиків забезпечити кращий захист меншин у Східній Німеччині.

"Тут немає місця нацистам" - контрдемонстрація проти неонацистів у Хемніці, жовтень 2022 Фото: HärtelPRESS/IMAGO

"Як суспільство, ми маємо запитати себе, наскільки у безпеці почуваються люди з іншим кольором шкіри у Східній Німеччині. Наскільки федеральний уряд чи муніципальна влада все ще можуть розміщувати біженців у громадах Східної Німеччини та робити це без докорів сумління? І наскільки вони там у безпеці, якщо поглянути на те, наскільки високий рівень ультраправого насильства у Східній Німеччині?"

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Ненависть до мусульман там, де їх майже немає

Пояснень високих рейтингів правих популістів у Східній Німеччині зараз досхочу. З точки зору опозиції, головна відповідальність за це несе політика правлячої коаліції соціал-демократів, Зелених і ліберальної ВДП з постійними зиґзаґами щодо закону про опалення. Уряд же вважає, що консерватори з ХДС/ХСС мають припинити переймати праву риторику від АдН, яка робить її соціально прийнятною. Політологи, між тим, посилаються на історію НДР, у якій фашизм насправді так і не був ніколи належним чином опрацьований, де й донині сильні сентименти розчарування та здачі позицій Східної Німеччини після возз'єднання 1990 року.

Однак голова Центральної ради мусульман Німеччини Айман Мазієк (Aiman Mazyek) покладає відповідальність також і на пресу. Мазієк критикує ЗМІ за постійні негативні репортажі про іслам навіть у тих регіонах ФРН, де є лише "один мусульманин на тисячу".

"Усе ж, там відчувається особлива ненависть до ісламу і мусульман", - каже він і додає, що "це підказує, що расизм, направлений проти цих груп, не має нічого спільного з реальною картиною. Натомість це те, що постійно роздмухується у приватних розмовах і соцмережах".

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Відповідальність ЗМІ, духовенства та релігійних громад

Оптимізму Мазієку надає сильна позиція громадянського суспільства на сході Німеччини. Як і масштабні демонстрації під час партійних з'їздів АдН, коли багато людей виходять на вулицю, щоби показувати "червону картку" расизму. Це ознака того, що громадянське суспільство все ще живе і сильне. Разом з тим Мазієк застерігає від того, що чимало людей готові дослухатися до правих шарлатанів і навіть "пожертвувати свободою, верховенством права та демократією, від яких вони самі ж і виграють".