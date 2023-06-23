Опитування у ФРН підтвердило високий рейтинг правих

Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" на рівні 19 відсотків уперше підтвердило і проведене ARD опитування Deutschlandtrend. В уряді ФРН побоюються зростання антисемітизму через суспільне невдоволення.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 23 червня, результатами опитування Deutschlandtrend суспільно-правового мовника ARD, заручилася ще ширшою підтримкою серед виборців - її рейтинг наразі становить 19 відсотків. Це - максимальний показник, досягнутий цією політсилою досі за результатами опитувань Deutschlandtrend.

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Якби вибори до німецького Бундестагу відбулися найближчої неділі, то праві популісти посіли б друге місце, випередивши правлячих нині соціал-демократів (17 відсотків), "Зелених" (15 відсотків) і вільних демократів (6 відсотків). Перемогу здобув би опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС, рейтинг якого не змінився і, як і раніше, становить 29 відсотків.

Підтримку АдН на рівні 19 відсотків ще на початку червня зафіксував соціологічний інститут Insa за результатами опитування Sonntagstrend, проведеного на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

Побоювання щодо загрози зростання антисемітизму

Уповноважений уряду ФРН у боротьбі з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) висловив стурбованість високою популярністю АдН у східній частині Німеччини. "Незадоволеність суспільним розвитком загалом виражена там сильніше, ніж на Заході, а історія показує, що суспільне невдоволення часто є індикатором для антисемітизму", - сказав він в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

"Люди хочуть вилити свою злість і невдоволення. Навіть якщо це не завжди має ворожу спрямованість щодо євреїв, ці кліше за своєю суттю завжди антисемітські. Люди шукають винних. Тут є прямий зв'язок. Це теж пояснює стурбованість єврейських громад", - зазначив Кляйн.

Уповноважений федерального уряду закликав політиків серйозно поставитися до цього. "Потрібно краще інформувати суспільство про роботу уряду в цілому. І потрібно ясно пояснювати, що популісти не дають жодних відповідей. Крім того, важливо активніше роз'яснювати цінності демократії та пов'язані з нею свободи, такі як свобода слова і пересувань", - вважає Фелікс Кляйн.

Критика уряду з боку опозиції

Керівник парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу Торстен Фрай (Thorsten Frei) звинуватив у високому рейтингу АдН правлячі партії. За його словами, якщо уряд країни проводить погану політику, то ця політика стає програмою стимулювання для політичних маргіналів.