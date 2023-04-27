Молодіжне крило АдН визнали екстремістським

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV або БФФ) з 2019 року спостерігало за "Молодіжною альтернативою" ("Junge Alternative", JA) - молодіжною організацією правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Метою було знайти відповіді на запитання: чи фіксується радикалізація цієї організації? Чи поширює вона ненависть щодо мігрантів і біженців? Чи займається вона націоналістичною пропагандою? Чи виставляє вона німців із мігрантським корінням громадянами другого сорту? Відповідь BfV на всі ці запитання: так.

Цілеспрямована пропаганда образу ворога

Тож 26 квітня відомство зарахувало "Молодіжну альтернативу", яка досі перебувала під офіційною підозрою, до числа організацій однозначно правоекстремістської спрямованості. "Цілеспрямована пропаганда образу ворога і розпалювання неприязні в суспільстві загалом здатні підготувати підґрунтя для ворожої поведінки проти цих осіб", - обґрунтував рішення Відомства з охорони конституції його очільник Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). Разом із "Молодіжною альтернативою" екстремістськими організаціями визнано об'єднання "Інститут державної політики" (IfS) і "Один відсоток".

Голова Відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ Фото: /AP Photo/picture alliance

Для всіх трьох організацій тепер зростає ризик того, що спостереження за ними вестиметься з використанням усього набору засобів, наявних у розпорядженні німецьких спецслужб, включно з цілеспрямованим стеженням за їхніми членами й моніторингом електронної комунікації. За словами Томаса Гальдеванґа, Відомство з охорони конституції стежить не тільки за екстремістами, готовими до застосування насильства, а й спостерігає за громадськими об'єднаннями, які систематично поширюють погляди, що принижують людську гідність і є ворожими до демократії.

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Усі три організації націлені на дискримінацію людей, яких вони вважають чужими, і ставлять за мету зробити свої погляди прийнятними в суспільстві, йдеться в повідомленні BfV. Наступним - і найжорсткішим - заходом може стати заборона організацій.

Вороже ставлення до демократії

Що стосується правоекстремістських об'єднань і організацій, то федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини вже багаторазово використовувало практику заборони. Однак домогтися заборони партії набагато складніше. Так, спроба влади заборонити правоекстремістську Націонал-демократичну партію (НДПН) у 2017 році закінчилася невдало. Попри це, визнання екстремістською організацією "Молодіжної альтернативи" має стати тривожним сигналом для АдН, оскільки сама партія з березня 2022 року перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та відповідно під наглядом Відомства з охорони конституції. Партія марно намагалася запобігти цьому, але отримала відмову в адміністративному суді Кельна.

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Незадовго до того цю політсилу покинув її тодішній голова Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen). Своє рішення він обґрунтував тим, що створена 2013 року "Альтернатива для Німеччини" за минулі роки дуже сильно зсунулася вправо, набула тоталітарних рис і значною мірою не підтримує вільно-демократичний суспільний лад. Таку думку вже давно поділяють у BfV.

Колишній голова АдН Йорґ Мойтен вийшов з лав політсили через дедалі більші тоталітарні риси та значний зсув праворуч Фото: Stefan Boness/Ipon/imago images

Огульні звинувачення в бік мігрантів

При цьому молодіжне крило партії відомство вважає ще більш небезпечним: уявлення про населення Німеччини, які проглядаються у виступах членів і заявах самої організації, суперечать Конституції ФРН і здатні дискримінувати представників інших етнічних груп. Так, в організації огульно приписують усім мігрантам з ісламських країн негативні риси: культурну відсталість і непропорційно розвинену схильність до насильства та вчинення протиправних дій.

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Відомство з охорони конституції також загалом сумнівається в прихильності членів і прихильників "Молодіжної альтернативи" до Конституції ФРН. З точки зору BfV, підтвердженням тому слугують численні випадки поширення наклепів і очорнювальних відомостей про політичних супротивників, а також про німецьку державу та її офіційних представників. Тому відомство дійшло висновку, що організацію цікавить не стільки предметна дискусія щодо наявних проблем, скільки загальна дискредитація демократичної системи в Німеччині.

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"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video