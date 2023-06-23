Опрос в ФРГ подтвердил высокий рейтинг правых популистов

Рейтинг "Альтернативы для Германии" на уровне 19 процентов впервые подтвердил и проведенный ARD опрос Deutschlandtrend. В правительстве ФРГ опасаются роста антисемитизма из-за общественного недовольства.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), согласно обнародованным в пятницу, 23 июня, результатам опроса Deutschlandtrend медиакомпании ARD , заручилась еще более широкой поддержкой среди избирателей - ее рейтинг в настоящее время составляет 19 процентов. Это максимальный показатель, достигнутый до сих порАдГ по результатам опросов Deutschlandtrend.

Если бы выборы в германский бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то правые популисты заняли бы второе место, опередив правящих ныне социал-демократов (17 процентов), "зеленых" (15 процентов) и свободных демократов (6 процентов). Победу одержал бы оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС, рейтинг которого не изменился и по-прежнему составляет 29 процентов.

Одобрение АдГ на уровне 19 процентов еще в начале июня зафиксировал социологический институт Insa по результатам опроса Sonntagstrend, проведенного по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Опасения по поводу угрозы роста антисемитизма

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) выразил обеспокоенность высокой популярностью АдГ в восточной части Германии. "Неудовлетворенность общественным развитием в целом выражена там сильнее, чем на Западе, а история показывает, что общественное недовольство часто является индикатором для антисемитизма", - сказал он в интервью информационному агентству dpa.

"Люди хотят излить свою злость и недовольство. Даже если это не всегда имеет враждебную направленность по отношению к евреям, эти клише по своей сути всегда антисемитские. Люди ищут виновных. Здесь есть прямая связь. Это тоже объясняет обеспокоенность еврейских общин", - отметил Кляйн.

Уполномоченный федерального правительства призвал политиков всерьез отнестись к этому. "Нужно лучше информировать общество о работе правительства в целом. И нужно ясно объяснять, что популисты не дают никаких ответов. Кроме того, важно активнее разъяснять ценности демократии и связанные с ней свободы, такие как свобода слова и передвижений", - полагает Феликс Кляйн.

Критика правительства со стороны оппозиции

Руководитель парламентской фракции Христианско-демократического союза Торстен Фрай (Thorsten Frei) обвинил в высоком рейтинге АдГ правящие партии. По его словам, если правительство страны проводит плохую политику, то эта политика становится программой стимулирования для политических маргиналов.

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