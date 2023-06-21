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ПолітикаНімеччина

АдН боротиметься за посаду канцлера

Євгенія Наконечна
3 год. тому

АдН висуне кандидата в канцлери на наступних виборах до Бундестагу, повідомила співголова партії Аліс Вайдель. Наразі праві популісти з АдН - друга за популярністю партія у ФРН.

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Співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель
Співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс ВайдельФото: Chris Emil Janßen/IMAGO

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) планує вперше висунути кандидата на посаду федерального канцлера на майбутніх виборах до Бундестагу, повідомила співголова партії Аліс Вайдель (Alice Weidel). В інтерв'ю німецькому телебаченню в середу, 21 червня, Вайдель сказала, що її партія ухвалить відповідне рішення на загальнофедеральному з'їзді.

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Згідно з опитуваннями, АдН наразі готові підтримати від 18 до 20 відсотків німецьких виборців. У рейтингу політичних партій ФРН ця партія зараз перебуває на другому або третьому місці відразу після консервативного блоку християнських партій ХДС/ХСС.

Вайдель зазначила, що АдН висунула б свого кандидата в канцлери й без такого значного рейтингу. Водночас вона не уточнила, хто може бути висунутий від її партії на пост керівника уряду Німеччини.

Інші партії відмовляються від співпраці з АдН

На виборах 2021 року Вайдель балотувалася в Бундестаг як одна із головних кандидатів і кандидаток від АдН разом зі співголовою партії Тіно Хрупаллою (Tino Chrupalla). Досі АдН не висувала кандидата на посаду канцлера, щоб не ставити під загрозу принцип двовладдя в партії.

Наступні вибори до Бундестагу заплановані на 2025 рік. Інші представлені в парламенті партії відкидають співпрацю з АдН. Федеральне відомство з охорони конституції (служба контррозвідки - Ред.) зарахувала молодіжну організацію АдН до відкрито правоекстремістських угруповань, а вся партія загалом перебуває під наглядом відомства.

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