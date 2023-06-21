АдН боротиметься за посаду канцлера
Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) планує вперше висунути кандидата на посаду федерального канцлера на майбутніх виборах до Бундестагу, повідомила співголова партії Аліс Вайдель (Alice Weidel). В інтерв'ю німецькому телебаченню в середу, 21 червня, Вайдель сказала, що її партія ухвалить відповідне рішення на загальнофедеральному з'їзді.
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Згідно з опитуваннями, АдН наразі готові підтримати від 18 до 20 відсотків німецьких виборців. У рейтингу політичних партій ФРН ця партія зараз перебуває на другому або третьому місці відразу після консервативного блоку християнських партій ХДС/ХСС.
Вайдель зазначила, що АдН висунула б свого кандидата в канцлери й без такого значного рейтингу. Водночас вона не уточнила, хто може бути висунутий від її партії на пост керівника уряду Німеччини.
Інші партії відмовляються від співпраці з АдН
На виборах 2021 року Вайдель балотувалася в Бундестаг як одна із головних кандидатів і кандидаток від АдН разом зі співголовою партії Тіно Хрупаллою (Tino Chrupalla). Досі АдН не висувала кандидата на посаду канцлера, щоб не ставити під загрозу принцип двовладдя в партії.
Наступні вибори до Бундестагу заплановані на 2025 рік. Інші представлені в парламенті партії відкидають співпрацю з АдН. Федеральне відомство з охорони конституції (служба контррозвідки - Ред.) зарахувала молодіжну організацію АдН до відкрито правоекстремістських угруповань, а вся партія загалом перебуває під наглядом відомства.