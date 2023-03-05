Протести проти конференції партії АдН у ФРН: є постраждалі

Заворушення спалахнули під час демонстрації проти конференції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Постраждали понад 50 поліцейських.

Понад 50 поліцейських травмовані під час сутичок з демонстрантами в німецькому місті Оффенбург у землі Баден-Вюртемберг, де тривають протести проти земельної конференції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це з посиланням на заяву поліції повідомляє агенція dpa у неділю, 5 березня.

Загалом постраждали 55 осіб - двоє демонстрантів і 53 поліцейських. Вони отримали ушкодження дихальних шляхів через розпилювання вогнегасника, дим і піротехніку. Частина поліцейських має синці та садна від ударів руками та ногами, повідомила поліція. Проти учасників мітингу було відкрито 20 справ, зафіксовано особисті дані понад 400 учасників.

Дві акції протесту проти з'їзду партії АдН в Оффенбурзі зібрали щонайменше 1200 людей.

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Симпатії АдН до путінської Росії

Партія АдН утворилася 6 лютого 2013 року. З 2017 року АдН засідає у Бундестазі та у 15-ти з 16-ти земельних парламентів. За опитуваннями, наразі АдН має 13-відсотковий рейтинг схвалення виборців, у деяких східних землях Німеччини він набагато вищий.

Правопопулісти з АдН від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в "розпалюванні війни", а нещодавнє рішення постачати Україні танки Leopard-2 керівництво партії назвало "катастрофічним рішенням".

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До 24 лютого 2022 року представники АдН були частими гостями в Росії та анексованому Криму. У грудні 2020 року делегація від партії навіть отримала аудієнцію у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість прихильників Росії в лавах АдН помітно поменшала: керівництво "Альтернативи для Німеччини", як і інші парламентські партії ФРН, засудило агресивну війну Росії як таку, що суперечить міжнародному праву.