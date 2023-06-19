"Альтернатива для Німеччини" планує кампанію за вихід з ЄС

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску Євросоюзу" або виходу ФРН з нього.

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у понеділок, 19 червня, заявила, що спробує домагатися "розпуску" Європейського Союзу або виходу з нього Німеччини".

Згідно з партійним повідомленням, яке цитує німецьке інформаційне агентство dpa, подібні гасла можуть стати частиною партійної програми на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться за рік - у червні 2024.

У повідомлені АдН зазначається: "Терпіння лідерів партії щодо ЄС вичерпане". Тому вони виступають за розпуск союзу і хочуть заснувати замість нього "нову європейську економічну спільноту та спільноту інтересів, федерацію європейських націй".

Партійна конференція має проголосувати за цю позицію наприкінці липня. АдН виступає за вихід Німеччини з ЄС принаймні з 2019 року, а також закликає до ліквідації Європарламенту.

АдН - критики підтримки України

АдН, заснована в лютому 2013 року, відома передусім своїми антимігрантськими позиціями та виступами. З 2017 року партія засідає у Бундестазі та в 15-ти з 16-ти земельних парламентів Німеччини. За соціологічними опитуваннями, зараз АдН має 13-відсотковий рейтинг схвалення виборців, а в деяких східних землях ФРН він набагато вищий.

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну правопопулісти з АдН послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в "розпалюванні війни", а нещодавнє рішення постачати Україні танки Leopard-2 керівництво партії назвало "катастрофічним".

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