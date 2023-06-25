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ПолітикаНімеччина

Кандидат від АдН вперше виграв районні вибори у Німеччині

Роман Губа
39 хв. тому

Представник правопопулістів Роберт Зессельманн переміг попри те, що його опонента підтримали майже всі основні німецькі партії.

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Роберт Зессельманн (Robert Sesselmann)
Роберт Зессельманн (Robert Sesselmann)Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Кандидат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія на сході Німеччини. Під час голосування, що відбулося у неділю, 25 червня, представник АдН Роберт Зессельманн (Robert Sesselmann) набрав, 52,8 відсотка голосів.

У другому турі йому протистояв чинний глава району Юрґен Кеппер (Jürgen Köpper) від Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Попри підтримку його кандидатури усіма основними німецькими партіями, він не зміг перемогти свого опонента від правопопулістів, пише dpa. Таким чином АдН вперше за свою десятирічну історію матиме свого представника на чолі району у ФРН. 

Зоннеберг є невеликим районом на півдні Тюрингії, де право голосу мають близько 48 тисяч виборців. 

Глава МВС Тюрингії і голова земельного осередку Соціал-демократичної партії Німеччини Ґеорґ Маєр (Georg Maier) назвав результати виборів "тривожним сигналом для всіх демократичних сил". Він закликав відкинути партійно-політичні інтереси та спільними зусиллями захистити демократію.

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АдН - критики підтримки України

АдН, заснована в лютому 2013 року, відома передусім своїми антимігрантською позицією. З 2017 року партія представлена у Бундестазі та в 15-ти з 16-ти земельних парламентів Німеччини. За соціологічними опитуваннями, зараз АдН має 13-відсотковий рейтинг схвалення виборців, а в деяких східних землях ФРН він набагато вищий.

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну правопопулісти з АдН послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини  "розпалюванні війни", а рішення постачати Україні танки Leopard-2 керівництво партії назвало "катастрофічним".

Федеральне відомство з охорони конституції (служба контррозвідки. - Ред.) зарахувала молодіжну організацію АдН до відкрито правоекстремістських угруповань, а вся партія загалом перебуває під наглядом відомства.

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