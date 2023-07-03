У Саксонії-Ангальт бургомістром обрано представника АдН

Через тиждень після обрання першого в Німеччині ландрату від "Альтернативи для Німеччини", правопопулісти мають черговий успіх.

В Німеччині представника правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Ганнеса Лота (Hannes Loth) було обрано бургомістром невеликого міста Рагун-Єсніц у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Це сталося через тиждень після обрання першого ландрата (глави округу) від АдН, повідомляє в неділю, 2 липня, агентство dpa.

42-річний Лот здобув перемогу над безпартійним кандидатом, отримавши 51,13 відсотка голосів. Повідомляється, що кількість виборців у місті становить 7800 осіб, явка перевищила 61 відсоток.

АдН повідомила у своєму Twitter, що Лот став першим бургомістром у Німеччині від цієї партії, проте це не так. Главою міста Бурладінген у землі Баден-Вюрттемберг до 2020 року був представник правих популістів Гаррі Еберт (Harry Ebert). Крім того, представник АдН у січні 2023 року очолив комуну Мокса у Тюрінгії.

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За АдН наглядають спецслужби через підозру в екстремізмі

Партія АдН, якій цього року виповнилося 10 років, у березні 2021 року отримала від Федерального відомства з охорони конституції (BfV) статус підозрюваної у "правому екстремізмі" та перебуває під наглядом спецслужб. Правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" було оголошено правоекстремістським офіційно.

Репрезентативне онлайн-опитування, проведене Фондом Бертельсмана влітку 2020 року, показало, що 29 відсотків виборців АдН дотримуються вкрай правих поглядів. Згідно з опитуванням, ксенофобія, антисемітизм та схильність до авторитарних режимів набагато більш поширені серед виборців "Альтернативи для Німеччини", ніж серед прихильників інших партій.

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При цьому з 2017 року АдН засідає у Бундестазі та у 15 із 16 земельних парламентів. За опитуваннями, нині "Альтернатива для Німеччини" має 19-відсотковий рейтинг схвалення виборців; у деяких східних землях Німеччини він набагато вищий. Найближчими роками керівництво партії розраховує взяти участь у формуванні урядів федеральних земель на сході ФРН, де позиції АдН особливо сильні - насамперед це Саксонія та Тюрінгія. Крім того, правопопулістська партія збирається вперше висунути кандидата на посаду канцлера Німеччини.