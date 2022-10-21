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Пожежники гасять вогонь на готелі, де жили українські біженці (Німеччина)
Пожежники гасять вогонь на готелі, де жили українські біженціФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ЗлочинністьНімеччина

У Німеччині розслідують пожежу в готелі з українцями

Данило Білик
1 год. тому

Поліція розслідує пожежу в готелі на півночі Німеччини, де жили українські біженці. Основа версія - підпал, вчинений з політичних мотивів. Влада обіцяє пильніше охороняти місця перебування українців.

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У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія, де напередодні згорів готель, в якому жили українські біженці, поліція проводить розслідування інциденту. У п'ятницю, 21 жовтня, слідчі беруть зразки на місці події для лабораторного аналізу та допитують свідків. Перші результати очікуються не раніше наступного тижня, повідомив віцепрезидент поліцейського управління Ростока Міхаель Петерс (Michael Peters).

Інцидент стався ввечері середи, 19 жовтня. У готелі перебували 14 українських біженців. Внаслідок пожежі історична будівля з солом'яним дахом практично повністю згоріла. Мешканці вчасно залишили готель, тож постраждалих немає. Збитки від пожежі сягають сотень тисяч євро, відновити будівлю неможливо, повідомляє місцева медіакомпанія NDR.

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Поліція розслідує версію підпалу та підозрює політичні мотиви, через що до розслідування підключено органи охорони державного ладу. За два дні на щитку з написом перед будівлею готелю було намальовано свастику. Крім того, останнім часом у цій місцевості сталося щонайменше шість імовірних підпалів, винуватців яких не встановлено, цитує dpa речника округу, до якого входить населений пункт Ґросс-Штремкендорф, в якому розташований готель.

Пожежа в готелі, де жили українські біженці (Німеччина)
Внаслідок пожежі готель майже повністю згорівФото: Nicole Buchmann/Schweriner Volkszeitung/dpa/picture alliance

Для всіх мешканців готелю вже знайшли альтернативне помешкання, а втрачені внаслідок пожежі документи українців мають швидко відновити, повідомив голова адміністрації округу Північно-західний Мекленбург Тіно Шоманн (Tino Schomann), якого цитує NDR.

Загалом у землі Мекленбург-Передня Померанія станом на середину жовтня проживало дещо більше 22 тисяч українських біженців, що рятуються від російської війни. Їхня кількість суттєво не зменшувалася з липня, повідомили в МВС землі на запит DW. За цей час там зареєстрували 143 злочини, скоєних з політичних мотивів у контексті "української кризи", сім із них - із застосуванням насильства, ідеться у відповіді міністерства. Лише одна жертва мала українське громадянство. "Цей злочин не було кваліфіковано як ксенофобський", - повідомили в МВС землі.

Пожежа в готелі, де жили українські біженці (Німеччина)
Вогонь швидко поширився на всю будівлю через солом'яний дахФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Влада землі обіцяє більший захист притулків для біженців із боку поліції. У МВС землі кажуть, що звернули увагу місцевої поліції, аби та посилено патрулювала та проводила контроль у місцях, де розташовані такі притулки.

Пожежа у готелі з українськими біженцями викликала реакцію влади не лише на земельному, але й на федеральному рівні. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) напередодні відвідала місце події. Вона назвала пожежу "жахливою подією" та пообіцяла, що в разі підтвердження версії підпалу "правова держава жорстко відреагує всіма наявними засобама".

На другу половину дня п'ятниці в розташованому неподалік місті Вісмар має відбутися акція проти ненависті та цькувань, до якої закликала, зокрема, уповноважена з питань інтеграції земельного уряду. Водночас Тіно Шмідт (Tino Schmidt), мер громади Бловац, де розташований згорілий готель, застеріг від передчасних звинувачень. За його словами, жителі громади добре уживалися з українськими біженцями.

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