Чи повернуться українські біженці додому після війни?

Після завершення війни багато українців, які виїхали до ЄС, не повернуться додому, прогнозують в аналітичному центрі Bruegel. Проте це може принести довгострокові економічні вигоди приймаючим країнам.

Країнам Євросоюзу варто очікувати, що більшість українських біженців не повернуться в Україну після завершення війни. Такого висновку дійшли експерти європейського аналітичного центру Bruegel, базованого в Брюсселі, який спеціалізується на питаннях економіки. На їхню думку, від повернення додому українців стримуватиме "зруйнована економіка, ймовірно затяжний конфлікт та невизначеність".

В аналітичній записці "Чи повернуться українські біженці додому", опублікованій у вівторок, 27 вересня, говориться про те, що ЄС повинен бути готовий до значних витрат на утримання українських біженців. При цьому у документі наголошується, що "витрати на українських іммігрантів у Європі будуть короткостроковими" і це зрештою принесе "довгострокові економічні вигоди".

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"Більшість біженців залишаться за кордоном"

Від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року з України, рятуючись від війни, виїхало близько 15 відсотків населення. Майже чотири мільйони українців зареєструвалися у країнах ЄС, вказується в документі. Аналітики звернули увагу на те, що українців у ЄС радо вітали й пропонували допомогу. На відміну від біженців з інших країн, українські мають унікальну особливість, а саме - це переважно жінки й діти.

Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86 відсотків українців, які виїхали, рятуючись від війни, становлять жінки, 84 відсотки українських біженців - працездатного віку. "Багато хто з них має чудову освіту, 90 відсотків молодих людей мають закінчену середню шкільну освіту, для порівняння у ЄС ця цифра становить 84 відсотки. 49 відсотків опитаних мають вищу освіту", - цитують опитування ООН автори аналітичної записки.

Проте уряди європейських країн турбує запитання, чи повернуться українські біженці додому після війни. Аналітики Bruegel вважають, що навіть якщо війна скоро завершиться і "навіть якщо Україна вийде з неї без значних територіальних втрат, більшість українських біженців радше за все залишаться за кордоном".

Експерти пояснюють це тим, що біженці рідко повертаються до "бідних країн" після того, як отримали можливість пожити "у багатих країнах", навіть коли безпекова ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. "Чим довше триватиме конфлікт, чим більшими будуть втрати українських територій, чим більшою буде невизначеність щодо остаточного статусу України, тим більшою стане нова українська діаспора", - передбачають автори.

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Виникне численна українська діаспора

Наразі потік українських біженців створив помітний тиску на соціальну систему, державні бюджети та ринки праці європейських країн. Проте експерти вважають, що "з часом українці зможуть вільно пересуватися та працювати у різних країнах ЄС і таким чином осядуть там, де їх найліпше прийматимуть і там, де вони будуть найбільше потрібні". За даними багатьох досліджень, пишуть автори, якщо біженцю дати можливість працювати, то приблизно за десять років витрати на його утримання будуть мінімальними. Таким чином "довгострокові економічні вигоди для країн ЄС від прийняття українських біженців перевищать короткострокові витрати".

Щодо політичних наслідків, то уряди країн-членів ЄС повинні бути готові до утворення численної української діаспори, яка "допомагатиме новоприбулим мігрантам, стримуючи таким чином гуманітарну кризу, і робитиме свій внесок у відбудову України, надсилаючи грошові перекази своїм рідним".

Найліпша допомога Україні - сприяти відбудові

Україна потребуватиме потужної допомоги у поствоєнній відбудові, а країнам, які приймають найбільшу кількість біженців, необхідна підтримка для їхнього облаштування, говориться у висновках документу. Вони також нагадують, що у червні цього року Європейська Рада надала Україні статус країни-кандидата, що "створює надійне підґрунтя для відбудови країни, врегулювання кризи біженців і інтеграції українців у ринок праці ЄС".

"Тому найліпшим способом допомогти Україні та зменшити ймовірний відтік її громадян буде сприяння відбудові країни, а не створення штучних перешкод для імміграції людей, які пережили великі страждання", - говориться у записці.