У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців

На готелі, де розташовувався притулок для українців, у день підпалу була намальована свастика.

У Німеччині в ніч на четвер, 20 жовтня, майже повністю вигоріла будівля притулку для українських біженців у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Вогонь приборкували майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин. Ніхто з 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждав. Усі мешканці та співробітники готелю змогли вчасно залишити приміщення, повідомив представник округу Північно-Західний Мекленбург. Біженців, які проживали в гуртожитку, розмістили в іншій установі.

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Перед підпалом на території готелю намалювали свастику

Поліція заявила, що розглядає підпал як основну версію. Ще в день займання, 19 жовтня, поліцейські приїздили до цього притулку через графіті зі свастикою, яке хтось наніс на табличку з назвою готелю. "Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", - сказав голова адміністрації округу Тіно Шоман (Tino Schomann).

У Німеччині лише офіційно зареєструвалися вже понад мільйон біженців з України.

Станом на середину липня правоохоронці зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського та антиросійського характеру в Німеччині, так чи інакше пов'язаних із війною Росії проти України. Для реєстрації таких злочинів створили спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

Наприкінці серпня хтось намагався підпалити дитячий садок у східнонімецькому місті Лейпциг, до якого ходять діти біженців з України.

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