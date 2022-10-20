У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців
Ольга Лебедєва
18 хв. тому
На готелі, де розташовувався притулок для українців, у день підпалу була намальована свастика.
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У Німеччині в ніч на четвер, 20 жовтня, майже повністю вигоріла будівля притулку для українських біженців у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Вогонь приборкували майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин. Ніхто з 14 розміщених у гуртожитку людей не постраждав. Усі мешканці та співробітники готелю змогли вчасно залишити приміщення, повідомив представник округу Північно-Західний Мекленбург. Біженців, які проживали в гуртожитку, розмістили в іншій установі.
Перед підпалом на території готелю намалювали свастику
Поліція заявила, що розглядає підпал як основну версію. Ще в день займання, 19 жовтня, поліцейські приїздили до цього притулку через графіті зі свастикою, яке хтось наніс на табличку з назвою готелю. "Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно", - сказав голова адміністрації округу Тіно Шоман (Tino Schomann).