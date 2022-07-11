У Німеччині зафіксували сотні антиукраїнських правопорушень

Від початку війни Росії проти України німецькі правоохоронні органи зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського та антиросійського характеру. Про це у понеділок, 11 липня, повідомила німецька медіагрупа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) із посиланням на федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Зокрема, правоохоронці зафіксували 592 антиукраїнські та 701 антиросійське правопорушення на території Німеччини, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України. У квітні повідомлялося про зафіксоване 181 антиукраїнське та 383 антиросійські правопорушення. Для реєстрації подібних правопорушень відомство створило спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

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Українські біженці на ринку праці Німеччини

Всього до Німеччини прибуло більше 876 тисяч біженців з України. Як зазначає RND, соціальну допомогу попросили менше половини з них. Допомогу на дітей німецькі відомства надають у 121 тисячі випадків.

На біржі праці в Німеччині зареєструвалися понад 265 тисяч українських біженок і біженців. Більше двох третин із них складають жінки. Як повідомили у Федеральному агентстві праці, перешкодами на шляху до їхнього працевлаштування стає незнання мови, брак місць для догляду за дітьми, а також загальна ситуація на німецькому ринку праці, що склалася внаслідок війни Росії проти України.

Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали вже 144 тисячі українських біженців. 52 тисячі українок та українців уже почали навчання на цих курсах.

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