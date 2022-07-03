 Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2022

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Новини

Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців

На тлі закидів, що у ФРН краще приймають біженців з України, ніж із Сирії, міністерка внутрішніх справ країни зазначила, що Німеччина дійсно вдосконалила процедуру в порівнянні з 2015 роком.

Акція на підтримку України в Мюнхені у квітні

Акція на підтримку України в Мюнхені у квітні

Німеччина від початку війни Росії проти України вже прийняла понад 850 тисяч українських біженців - переважно жінок і дітей. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в неділю, 3 липня.

На тлі критики, що ФРН краще приймає біженців з Європи, ніж тих, хто тікав від війни на Близькому Сході, Фезер зазначила, що у країні дійсно вдосконалили процедуру в порівнянні з 2015 роком. "Ми зробили багато речей набагато краще, ніж під час останнього великого переміщення біженців у 2015 році", - сказала вона і додала, що "неймовірно багато громадян" приєдналися до зусиль уряду щодо прийняття українців.

Міністерка також назвала "історичним успіхом" і великим досягненням "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України.

Інтеграція біженців

Крім того, Фезер наголосила, що Німеччина та Європа вживають подальших зусиль для допомоги біженцям з інших регіонів у межах. Зокрема, всім новоприбулим до ФРН пропонують відвідувати інтеграційні курси для поширення німецьких цінностей та мови навіть серед тих, хто залишається в країні тимчасово. 

Нагадаємо, що українцям у Німеччині підвищили соціальну допомогу з червня, а також спростили процедуру вступу до вищих навчальних закладів і можливість отримання державної стипендії на навчання. Крім того, в планах уряду - прискорити процес визнання професійних кваліфікацій українців, аби вони могли без перешкод інтегруватися на ринку праці.

Читайте також: Як біженцям з України влаштуватися на роботу в Німеччині

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