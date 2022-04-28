Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу

Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку (Asylbewerbungsleistungsgesetz), яка становила, залежно від місця перебування, дещо більше 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей. Починаючи з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 закону про перебування іноземців, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).

Відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг найближчим часом розгляне законопроєкт, схвалений 27 квітня федеральним урядом. На соціальний захист українських біженців уряд виділив два мільярди євро.

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Звертатися до Jobcenter

З першого червня українські біженці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24, отримуватимуть допомогу не у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад, а від центрів зайнятості - Jobcenter. Саме у цьому відомстві українцям треба буде реєструватися як пошукачам роботи, аби отримувати виплати. Чи будуть соціальні відомства громад, які на першому етапі надавали соцвиплати українським біженцям, передавати дані українців до Jobcenter, чи всім треба буде подавати до 1 червня заяви до Jobcenter, поки невідомо.

Тим, хто отримуватиме професійну або вищу освіту, буде надано доступ до програм соціальних освітніх кредитів

Jobcenter надаватимуть українцям допомогу за принципом "єдиного вікна". "Це й доступ до інтеграційних і мовних курсів, до ринку праці та підтримки в організації догляду за дітьми", - йдеться у пресрелізі на сайті уряду. Крім грошової допомоги і підтримки у пошуку праці і підвищенні кваліфікації, законопроєктом передбачені і послаблення обмежень у виборі місця проживання. Досі українців, які отримували соцдопомогу, зареєструвавшись як біженці в одній з німецьких громад, не мали можливості переїхати в іншу громаду і отримувати там соціальні виплати і субсидії на житло. Тепер же, як планується, ці обмеження буде пом'якшено не лише для тих, хто знайшов роботу і не потребуватиме соцдопомоги, але й для тих, хто відвідуватиме інтеграційні курси і заходи підвищення кваліфікації. Ті, хто отримуватиме професійну або вищу освіту, зможуть претендувати на освітні соціальні кредити (BAföG).

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Близько двох тисяч євро на матір і двох дітей

Таким чином, українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні. Відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом лічених тижнів. Українці, які подають заявки на захист на підставі §24, отримують у Німеччині дозвіл на проживання, як правило, на рік чи два. В разі ухвалення відповідного рішення на рівні ЄС, захист буде подовжено загалом до трьох років.

Загальний обсяг соціальної допомоги непрацюючим на одного дорослого з двома дітьми шкільного віку становить, разом із субсидією на оренду житла і комунальні послуги, близько двох тисяч євро на місяць. Порахувати обсяг соціальних виплат можна, наприклад, тут.

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Необмежений дозвіл на працю

Українці, які отримали захист на підставі §24 закону про перебування іноземців, мають дозвіл на роботу без обмежень. "Ті, хто не потребуватиме соціальної допомоги, матимуть доступ до системи державного медичного страхування", - зазначено на сайті федерального уряду. Водночас на сайті Федеральної агенції з працевлаштування у довідці для українців вказано, одержувачі "допомоги з безробіття II" (соцвиплати до яких отримають доступ українці з 1 червня) "обов’язково застраховані в системі медичного страхування". Імовірно, остаточна офіційна інформація щодо питання медичного страхування буде лише після ухвалення у травні відповідного закону про соціальний захист для біженців з України.

Соціальні виплати від Jobcenter зазвичай отримують люди, які не досягли пенсійного віку. Офіційних роз'яснень щодо того, як здійснюватимуться виплати для українських пенсіонерів-біженців, поки немає.

Загальна інформація про соціальну допомогу з безробіття українською мовою - на сайті Федеральної агенції з працевлаштування.