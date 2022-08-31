У ФРН хотіли підпалити дитсадок, у який ходять біженці

Спроба підпалу дитсадка сталася в одному з районів Лейпцига. Він розташований біля притулку для біженців, який намагалися підпалити напередодні. Поліція не виключає політичного підґрунтя.

У східнонімецькому місті Лейпциг невідомі наприкінці минулого тижня намагалися підпалити дитячий садок, до якого ходять діти біженців з України, повідомила 30 серпня газета Bild.

За даними видання, зловмисники розлили біля входу в садок легкозаймисту рідину на кшталт спирту чи бензину та підпалили її.

Серйозної пожежі не виникло, від полум'я лише трохи постраждали вхідні двері. Оскільки напад стався вже після закриття садка, постраждалих немає.

Дитсадок розташований за 700 метрів від притулку для біженців, який ввечері 26 серпня закидали палаючими предметами. Оскільки садок і притулок знаходяться лише за вісім хвилин ходьби один від одного, поліція не виключає зв'язку між двома нападами.

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Слідство не виключає політичного підґрунтя

Правоохоронні органи опитують свідків, вивчають записи з камер відеоспостереження та пости у соціальних мережах у пошуках доказів, які дозволять розкрити ці злочини.

Напади збіглися з тижнем пам'яті жертв зіткнень на расовому ґрунті у місті Росток 30 років тому, тому слідство не виключає політичних мотивів. До справи підключили спецгрупу "Насильство" земельного відомства у кримінальних справах, яку залучають для розслідування справ про тероризм і правий екстремізм.

Нагадаємо, що станом на середину липня німецькі правоохоронці зафіксували на території ФРН кілька сотень правопорушень антиукраїнського та антиросійського характеру, так чи інакше пов'язаних із війною Росії проти України. Для реєстрації таких злочинів створили спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

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