 Фейк про ″українських біженців″ у ФРН: авторка каже, що її обдурили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Фейк про "українських біженців" у ФРН: авторка каже, що її обдурили

Жінка, яка розповіла фейк про "українських біженців" у Німеччині, в новому відео у TikTok зізналася, що історія "виявилася неправдою". Поліція Бонна повідомила DW, що встановлює особу цієї жінки.

Скріншот твіту про нібито вбивство юнака в Ойскірхені

Скріншот твіту про нібито вбивство юнака в Ойскірхені

Жінка, яка розповіла про начебто напад "українських біженців" на 16-річного молодика в місті Ойскірхен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), зізналася, що ця історія "виявилася неправдою", стверджуючи, що була введена "в оману". Новий відеозапис вона виклала в соціальну мережу TikTok у понеділок, 21 березня, повідомили DW у відділенні поліції в Бонні.

"Я хотіла б у вас у всіх, хто бачив моє відео, вибачитися за те, що це виявилося неправдою. Я сьогодні хотіла запитати, коли похорон (нібито вбитого хлопця. - Ред.), а це виявилося вигадкою", - сказала жінка і додала, що людина, від якої вона почула цю інформацію, "ненавидить українців, і такою історією вирішила зробити гірше".

"Я так сердечно повірила, що мені навіть жодних фактів не треба було, жодних фотографій, жодних підтверджень... Я хочу, щоб ви не робили таку помилку, як я. Без підтвердження не вірте нікому", - сказала жінка. За її версією, вона потрапила "в таку пастку", її "так підставили і так використали". Наприкінці відеозапису жінка заявила, що їй соромно і вона вибачається за поширення фейку.

Поліція Бонна встановлює особу жінки

У поліції Бонна на запитання DW про особу жінки зазначили: "Ми ведемо розслідування щодо особи, яка фігурує у відео".

Відео було опубліковане в Telegram-каналі, що розповсюджує російську пропаганду про війну проти України та про українських біженців у Європі. В ньому йшлося "про одного хлопчика" на ім'я Даніель, якого нібито побили до напівсмерті на вокзалі за те, що він говорив російською, і який нібито потім помер у лікарні. Ані кадрів "нападу", ані будь-яких інших підтверджень сказаного в ролику не наводилося.

У поліції Бонна, яка відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів у регіоні, наголосили, що не мають інформації "про такий серйозний напад і тим більше про випадок зі смертельним наслідком".

Правоохоронці підозрюють, що йшлося про навмисно створене "фейкове відео з метою розпалювання ненависті". "Ми просимо вас не розповсюджувати це відео та особливо ретельно перевіряти всю інформацію, особливо з соціальних мереж, на предмет справжності", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, що внаслідок військового вторгнення Росії, з України виїхали понад три мільйони людей, в основному - жінки та діти. Станом на 20 березня  понад 200 тисяч українських біженців зареєстровані в Німеччині. Реальна кількість прибулих з України до ФРН може бути ще вищою, зазначають фахівці.

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