Расизм у Німеччині: "циганського соусу" не буде, але що це змінить?

Дебати довкола теми расизму, що набули в Німеччині нових обертів з огляду на протести в США під гаслом "Black lives matter", не обійшли стороною й знаний гурманами "циганський соус" марки Knorr. Невдовзі ця назва популярної приправи до шашлику, де головною складовою є солодкий перець, відійде в історію. Утім, сам соус з полиць магазинів не зникне, просто продаватиметься під назвою "угорський перцевий соус".

"Оскільки термін "циганський соус" хтось може сприймати як образливий, ми вирішили дати нашому соусу марки Knorr іншу назву", - так пояснили причини цього кроку в материнській компанії Unilever на запит німецького тижневика Bild am Sonntag.

Це рішення вже встигла привітати Центральна рада сінті й ромів Німеччини. Утім, тут переконані, що зміна назви соусу - не зовсім той рівень протидії образливому слововжитку в суспільстві, який потрібен.

Антициганські настрої - досі невирішена проблема

"Добре, що в цьому випадку у Knorr відреагували на скарги, мабуть, багатьох людей", - визнав голова цього органу Романі Розе в розмові з журналістами Bild am Sonntag. Однак його самого більше турбує тенденція дедалі більшого поширення антициганських настроїв у Німеччині та Європі.

"Тут для нас такі поняття як "циганський шніцель" і "циганський соус" не мають вирішального значення", - визнає він. За його словами, значно важливіше дати оцінку таким поняттям, як "циган" у відповідному контексті, "коли, скажімо, на футбольних стадіонах скандують "циган" або "єврей" з відверто образливим наміром", пояснює Розе.

Дебати щодо образливої назви соусу точаться не вперше. Ще в серпні 2013 року Форум для сінті й ромів закликав кількох виробників соусу за допомогою складених юристами письмових звернень відмовитися від цієї назви й перейменувати приправу на, скажімо, "перцевий соус" або "угорський соус".

Однак тоді до цих закликів не приєдналися ні Федеральна рада єнішів Німеччини (європейська етнографічна група, що часто веде кочовий спосіб життя; у роки Другої світової була переслідувана нацистами - Ред.), ні Центральна рада сінті й ромів Німеччини. Таку позицію в останній пояснюють тим, що хоч термін "циган" має далеко "не нейтральне значення ... й тяжіє аж до расистських стереотипів", однак "Центральна рада сінті й ромів ніколи не вимагала заборони такого слововжитку".

Учасники акції протесту в Берліні проти ворожості до сінті й ромів, 2013 рік

Утім, тодішню дискусію в ФРН довели до абсурду, зловживаючи порівняннями з мисливським шніцелем, кількома видами солодкої випічки, що в народі називається "американець" і "берлінець", або з видом шинки, відомої під поширеною назвою "зауерландець". Крім того, 2015 року у розпал дискусії щодо підйому антиісламського руху Pegida на сході Німеччини це ще й стало приводом для закидів та кпинів. Тоді критики обурливо нарікали: мовляв, дожилися до того, що у Німеччині вже навіть не можна вживати вираз "циганський соус".

Але той, хто порівнює "циганський соус" з мисливським шніцелем або видами солодких булочок, просто хибно розуміє суть проблеми, зазначається на сайті громади сінті й ромів у Берліні, який курирує Вільний університет Берліна. Адже йдеться не про канібалізм чи щось на кшталт цього. Радше, суперечка точиться навколо "критичного й адекватного слововжитку". Саме на цьому наполягає зокрема віцеголова Центральної ради сінті й ромів Німеччини Сільвіо Періторе.

Народності сінті, роми і походження соусу

Сінті й роми - це загальні етноніми низки етнічно пов'язаних між собою народностей, які, починаючи з XIV століття стали іммігрувати з Індії до Європи. Зокрема сінті - це підгрупа європейських ромів, що живуть переважно в Центральній і Західній Європі, а також у Північній Італії.

Саме ця пара слів - сінті й роми - мають замінити собою етнонім "цигани". Насамперед через багатовікове негативне смислове забарвлення і расистські стереотипи. Саме з цієї причини в Центральній раді сінті й рома Німеччини виступають проти слововжитку, де присутній етнонім "цигани". Крім того, "сінті та рома ніколи самі себе так не називали", - пояснюється на сайті.

Цікаво, що ще 1978 року, під час Другого світового конгресу рома в Женеві, було офіційно оголошено про запровадження етноміму "рома", що мав замінити собою попередній етнонім "gypsy" (в перекладі з англійської "циган" - Ред.). У Німеччині це нововведення взяв на озброєння рух захисту громадянських прав і низка інших громадських організацій, а вже згодом паралельно запровадили й етнонім "сінті" або "сінте". Попри це, термін "циган" і далі вперто вживали та й досі трапляється. Тут наочним доказом може бути той самий "циганський соус".

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Та чи не варто розібратися, який, власне, стосунок має цей соус до сінті та ромів? А жодного. "Циганським соусом" називається класичний томатний соус з печерицями, до складу якого також входять солодкий перець, цибуля, оцет і спеції. Ця назва походить від французького Garnitur à la zingara й 1903 року увійшла до культового "Кулінарного путівника. Рецепти від короля французької кухні" Огюста Ескоф'є. Такий соус називають ще "угорським" або просто гострим соусом. Cінті й роми, переконані, що своєю рецептурою цей соус походить радше від угорської, а не від їхньої традиційної кухні.

Краще пізно, ніж ніколи

За даними марки Knorr, інші виробники так само планують перейменувати назву соусу. Приміром, німецькі компанії Homann і Bautz'ner повідомили інформагенції dpa, що невдовзі їхні гострі соуси будуть називатися по-іншому.

"Ми вже давно запланували зміну назви, щодо часу, то все залежить тільки від виробничих обставин", - повідомила речниця саксонської компанії Bautz'ner. Щодо розташованої в землі Нижня Саксонія компанії Homann, то тут ще триває дискусія cказав її представник.

Бізнесмени наголошують, що цей термін як і раніше розглядається виключно як позначення сорту, але обіцяють змінити назву "під час найближчого редизайну наклейки". Жодних коментарів щодо нових можливих назв цього соусу представники компаній не дали. Тим часом один з провідних гравців на ринку роздрібної торгівлі у ФРН - компанія Edeka - теж визнає, що її керівництво обдумує перейменування низки соусів власних брендів Edeka.

Боротьба з расизмом чи турбота про імідж

Власне, дискусія й критика щодо расистських логотипів та реклами розпочалася ще до нинішньої хвилі протестів проти расизму - варто згадати, приміром, образливу рекламу концерну H&M або рекламний ролик від автогіганта VW, після чого обидва концерни зазнали шквалу критики та кпинів.

Утім, тепер компанії, навчені гірким досвідом колег, мабуть, дещо уважніше ставляться до своїх логотипів і брендів, щоб знову не вскочити в халепу - як це було з рекламою рису Uncle Ben's, шоколадного печива Afrika або "Мавр Саротті". Knorr і Co., як і іншим компаніям, все одно доводиться мати справу з хвилею критики та обурення в інтернеті та соцмережах.

І не дивно. "Насамперед поширеність і вплив соціальних мереж і можливості формувати через них громадську думку - це сучасні важелі, які в наші дні можуть надзвичайно швидко позитивно або негативно вплинути на імідж бренду", - визнає рекламне агентство NK New Communication.

Позитивний імідж бренду є важливою запорукою успіху - і послідовне дотримання певних цінностей компаніями набуває дедалі більшого значення. "Неетична поведінка справляє недвозначний негативний вплив на імідж бренду", - кажуть автори дослідження.

Правильна стратегія

Утім, нинішню ейфорію навколо перейменування соусу марки Knorr не поділяє представник Центральної ради сінті й ромів Німеччини Герберт Гойс. За його словами, не дивно, чому дискусія щодо назви "циганський соус" привертає значно більше уваги, ніж безвихідь, з якою стикається значна частина сінті й ромів у Європі. "Особливо жахлива ситуація спостерігається на Західних Балканах, або в Східній Словаччині чи Східній Угорщині", - каже він.

На питання про те, чи не є вся ця дискусія про соус просто сміховинною на тлі справжніх проблем - стигматизації й остракізму, Гойс відповідає ствердно. "Тому що це не той контекст, в якому слід обговорювати цей термін. А проте, нинішні дебати ще раз наочно демонструють реальну проблему - як свідчать ненависницькі висловлювання щодо цього в інтернеті", - визнає він.

Термін "циган" був і залишатиметься чужорідним терміном. Тож Гойс не проти, якщо він повністю зникне з мовного вжитку, позаяк в принципі це поняття має негативні конотації. "Упередження дуже складно викорінити. Інакше у нас не було б антисемітизму в Німеччині", - пояснює суть проблеми Гойс.

Для того, щоб протидіяти цьому, необхідно більше просвітницької роботи, вводячи до шкільних програм курс історії сінті й ромів, а також висвітлюючи причини й наслідки антициганізму й антисемітизму, переконаний він. Так само цим темам варто приділяти більше уваги в засобах масової інформації й краще знайомити з цим співробітників держустанов, пропонуючи курси з вивчення історії сінті й ромів, додає він.

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На додачу він наголошує, що глибше знайомство з історією та культурою цих народів, що має відбутися в тій чи іншій формі, важливе й через те, що "приміром, внесок сінті й ромів у соціальне різноманіття значною мірою невідомий, так само як і культурний внесок".

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Тут він посилається на цифровий портал RomArchive, який підтримує ЄС. Його автори запевняють, що той покликаний стати доступним на міжнародному рівні, надійним джерелом знань в інтернеті щодо сінті та ромів. Тут міститься багато історій та біографій самих ромів та сінті, де факти протиставляються стереотипам і упередженням. "Нам варто і надалі працювати над такими підходами", - каже Герберт Гойс.