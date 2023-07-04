Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Після успіху АдН на місцевих виборах у Тюрингії оглядачі попереджають про зникнення усіх табу. Партія, яка є крайньоправою та частково екстремістською, ставить перед собою дедалі масштабніші політичні цілі.

Ніби непримітні регіональні вибори у Німеччині принесли величезні політичні та медійні наслідки: успіхи правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вже кілька днів серед головних тем обговорення у соцмережах і не тільки. Причина - вперше у ФРН політика від АдН було обрано на високу муніципальну посаду - Роберт Зесельманн (Robert Sesselmann) переміг на виборах в окрузі Зоннеберг у землі Тюрингія. Невдовзі стало відомо, що представник АдН Ганнес Лот (Hannes Loth) виграв вибори мера невеликого містечка Рагун-Єсніц у східній землі Саксонія-Ангальт.

Справа тут, звичайно, не в самих виборах, адже не йдеться про впливові крісла. Головне те, що АдН сподівається на значно більший політичний успіх і може використати ці регіональні перемоги як рушійну силу. За актуальними опитуваннями, АдН має реальні шанси стати найпотужнішою політичною силою на виборах відразу у трьох федеральних землях, що мають пройти в 2024 році.

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АдН: успіхи попри численні скандали

Рейтинги партії ростуть попри всі політичні скандали, попри афери з пожертвуваннями, зв'язки з правими екстремістами та ксенофобські висловлювання. І навіть незважаючи на те, що окремі чинні та колишні партійні функціонери неодноразово позитивно відгукалися про фашизм та націонал-соціалізм Адольфа Гітлера. Лідер партії Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla), окрилений успіхами на останніх регіональних виборах, впевнено каже: "Це лише початок!".

Керівники АдН кажуть, що "це лише початок" Фото: dpa/Revierfoto/picture alliance

Чому ж рейтинги цієї партії зростають? Схоже, очок вона собі набирає завдяки двом темам: міграція та захист клімату. Протягом багатьох років агресивна боротьба з біженцями та мігрантами була "коронною" темою АдН. Їхні кампанії також націлені на те, щоби викликати страхи у мусульман. В інтерв'ю газеті Tageszeitung політичний консультант та експерт з комунікацій Йоганес Гіллє (Johanes Hillje) каже, що "основний наратив АдН завжди зводився до існування культурної загрози. Раніше вона походила ззовні через мігрантів. Тепер же вона і внутрішня - через курс на кліматичну нейтральність, що є центральним проєктом урядової коаліції та Зелених", - каже він.

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Двоє сваряться, АдН радіє

Схоже, що популісти з АдН також у виграші від політичних суперечок серед інших німецьких політичних партій. Християнські консерватори, соціал-демократи, Зелені та ліберали сперечаються через низку політичних рішень: швидкий перехід на відновлювані джерела енергії, так чи ні? Обмеження швидкості на автобанах? Повернення до атомної енергетики? За винятком АдН, усі інші партії, будучи членами коаліцій у минулому, були причетні до цих рішень. Тому крайньоправі популісти з АдН, яких вважали нерукостислими, тепер можуть виставляти себе як "єдину справжню опозицію". Поки що їм не доводилося брати на себе політичну відповідальність, адже інші партії - їхні політичні конкуренти - відмовляються співпрацювати з правопопулістами.

Політичний радник Гіллє частку відповідальності за високі рейтинги АдН покладає на федеральний уряд у складі соціал-демократів, Зелених і лібералів: "Федеральний уряд підготував щось на кшталт емоційної мобілізаційної бази для АдН", - сказав Гіллє в ефірі телепрограми "Репортаж з Берліна", згадуючи в цьому контексті суперечливий "закон про опалення", який викликав чимало запитань серед населення.

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Трампізм популярний і у Німеччині

Закон передбачає переведення приватних систем опалення на відновлювані джерела енергії. Отже домовласники побоюються супутніх високих витрат. Гіллє вважає ці страхи у поєднанні з незадоволенням самими основами демократії "стимулюючим пакетом для правих популістів".

Оглядачі зростанням рейтингів АдН дорікають і християнським демократам, які у своєму прагненні переманити виборців АдН, також останніми місяцями дотримувалися схожих різких позицій щодо тем міграції та прав ЛГБТ-спільноти.

Дональд Трамп - приклад для наслідування для багатьох крайньоправих по всьому світу Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Щоправда, аналітики вважають цей підхід заздалегідь приреченим, адже виборці у разі сумнівів радше проголосують за найрадикальніших. А це як раз АдН.

Німеччина зараз опинилася у ситуації, яка нагадує політичний розвиток у США, де незважаючи на всю брехню та скандали, колишній президент Дональд Трамп залишається одним з ключових політичних гравців. Як і Трамп у США, АдН у Німеччині позиціонує себе як єдину альтернативу політичному істеблішменту та як голос народу, який нібито пригнічують ЗМІ.

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"Загроза для демократії"

Через численні зв'язки АдН з антиконституційними організаціями та дедалі впливовішим крилом, яке відмовляє меншинам у країні в їхніх правах на рівні з німцями, щоразу більше попереджень лунає про зростання впливу АдН. Політичні опоненти, ділові спілки, мусульманські організації та Центральна рада євреїв у Німеччині бачать в АдН загрозу німецькій демократії.

Після нинішнього успіху АдН на виборах у Тюрингії підтримка на їхню адресу пролунала в неонацистському таборі. Відомий правий екстреміст Міхаель Брюк (Michael Brück) привітав партію у своєму Telegram-каналі. У зверненні до переможця на виборах від АдН неонацист говорив, зокрема, про "необхідну чистку у владній адміністрації".