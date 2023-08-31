Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Майже три чверті жителів Німеччини негативно оцінюють роботу правлячої трипартійної коаліції, яку очолює канцлер від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц. У чому причина? Аналіз DW.

Уряд федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) відпрацював майже половину відпущеного йому за законодавством терміну. Проміжний результат - невтішний. На виборах у вересні 2021 року три партії, які сформували за їх результатами так звану "світлофорну коаліцію", набрали разом 52% голосів. Тепер, через два роки, сумарний рейтинг ("червоних") соціал-демократів, ("жовтих") лібералів та Зелених впав до 39%. Це означає, що на півдорозі правляча коаліція втратила чверть своїх виборців.

У чому причина невдоволення німців своїм урядом? І чому зниження рейтингу правлячих партій не супроводжується зростанням популярності головної опозиційної сили - консерваторів із блоку ХДС/ХСС?

Що показують опитування

Найновіше опитування проводив на замовлення інформаційного агентства dpa соціологічний інститут YouGov. Результати його для німецького уряду невтішні.

73% опитаних розчаровані роботою "світлофорного" уряду, 68% вважають, що Кабінет Шольца нездатний вирішити нагальні проблеми країни. У можливість переобрання цієї коаліції на чергових виборах 2025 року вірять лише 18%. Щоправда, лише 35% вважають, що правляча коаліція розвалиться достроково, 45% думають, що вона протягне ще два роки.

Канцлер не на своєму місці?

Особливо незадоволені німці своїм канцлером. 66% вказують, що Шольц працює погано. Діяльність віцеканцлера, "зеленого" міністра економіки та захисту клімату Роберта Габека (Robert Habeck) негативно оцінюють 63% опитаних, міністра фінансів, ліберала Крістіана Лінднера (Christian Lindner) - 57%, "зеленої" глави МЗС ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock) - 52%.

Борис Пісторіус відвідує військових альпіністів Бундесверу в Баварії Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Винятком є хіба що міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Більше половини опитаних (52%) вважають, що він добре справляється зі своїми обов'язками. Не виключено, однак, що Пісторіус просто дуже добре виглядає на тлі його попередниці-невдахи на чолі міноборони Крістіни Ламбрехт (Christine Lambrecht), яка пішла у відставку на хвилі гострої критики на її адресу.

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Ностальгія за Меркель

Аналогічні цифри демонструють опитування інших німецьких соціологічних інститутів. Так, дослідження Insa показало, що тільки 15% жителів Німеччини вважають чинний уряд кращим за попередній. А 49% зазначають, що найкраще працював попередній уряд "великої коаліції", який очолювала канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel).

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Суперечки в уряді знижують його рейтинг

Коментатори німецьких ЗМІ схильні пояснювати жалюгідний рейтинг уряду Шольца гострими протиріччями між партіями, які до нього входять. І справді. У соціал-демократів порядок денний один - переважно соціальний. У Зелених - лівокліматичний. У ринковиків-лібералів - орієнтація на підтримку бізнесу. Об'єктивні ідеологічні розбіжності часом обертаються публічними чварами між членами Кабінету міністрів.

Останній приклад - конфлікт між міністром фінансів Крістіаном Лінднером та міністеркою в справах сім'ї Лізою Паус (Lisa Paus) із партії "Союз-90/Зелені". Паус упродовж декількох тижнів блокувала законопроєкт, який просуває Лінднер, що передбачає деякі податкові пільги для підприємців, вимагаючи від мінфіну різко підвищити бюджетні витрати на підтримку незаможних сімей з дітьми. Врегулювати конфлікт вдалося лише в ході четвертого раунду переговорів між двома міністрами за посередництва канцлера в ніч на 28 серпня.

Крістіан Лінднер та Ліза Паус домовились тільки з четвертої спроби Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

А у першій половині цього року міністр фінансів кілька місяців конфліктував з міністром економіки та захисту клімату Габеком, який намагався продавити закон, націлений на скорочення викидів парникових газів житловим фондом Німеччини. Цей законопроєкт викликав у німецькому суспільстві різке відторгнення.

Багато хто розцінив його як догматичну спробу змусити жителів Німеччини замінити наявні в них системи опалення, що працюють на газі, мазуті або деревних гранулах, на дорогі й не завжди ефективні, але екологічно бездоганні теплові насоси. Завдяки втручанню Лінднера законопроєкт подали на розгляд Бундестагу із суттєвими поправками.

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У Зелених найнадійніший електорат

Відповідальність за чвари всередині уряду німці покладають головним чином на його "зелених" членів. Так вважають, згідно з опитуванням YouGov, 40% респондентів. Лібералів звинувачують у цьому 23%, соціал-демократів - 10%.

Але ж парадокс: при цьому рейтинг саме Зелених (14%) залишається майже на рівні результату цієї партії на федеральних виборах 2021 року, коли за них віддали голоси 14,8% виборців. Очевидно, що "зелений" електорат - найбільш вірний і найнадійніший. А ось лави прихильників соціал-демократів та лібералів швидко рідшають. У СДПН від 25,7%, які вони отримали на минулих виборах, зараз залишилося 18%, а у лібералів - від 11,5% лише 7%.

У Зелених найбільш надійні виборці Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Можна було б очікувати, що виборці, розчаровані політикою "світлофора", перейдуть до табору симпатиків консервативної опозиції - тієї партії, яка (як вважається, успішно) правила Німеччиною попередні 16 років. Але цього не відбувається. Рейтинг ХДС/ХСС (27%) хоч трохи піднявся порівняно з результатом 2021 року (24,1%), але лише 11% німців вважають, що консерватори з їхнім нинішнім лідером Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) здатні вирішити проблеми країни.

Зворотний бік політичного консенсусу

Причина, швидше за все, у тому, що з цілої низки питань внутрішньої, зовнішньої та соціальної політики - таких як проблеми нелегальної міграції, війна Росії з Україною, ставлення до ЄС, відмова від атомної енергетики, ґендерна рівність, євро, захист клімату чи всіляких меншин - позиції та риторика правлячих і системних опозиційних партій принципово не розходяться.

Причому тон зазвичай задають саме Зелені. Вони хоч і не мають масової підтримки німецьких виборців, але зуміли зробити свій порядок денний мейнстримом у переважно ліволіберальних німецьких ЗМІ та серед інтелектуальної еліти.

"Альтернатива для Німеччини" святкує черговий успіх на виборах Фото: picture-alliance/dpa/F. Molter

А "не в ногу" з ним крокує лише одна з представлених у парламенті партій - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Її рейтинг, порівняно з результатом на виборах 2021 року (10,3%), подвоївся до 21%. Ця партія-фрондер, як вважають її критики, не пропонує розумних альтернатив у вирішенні тих чи інших проблем, але підкреслена неполіткоректність імпонує багатьом виборцям, розчарованим одноманітністю системної політичної кухні та державним патерналізмом.

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Погляд на Німеччину збоку, але не здалеку

"У німецькій політиці відбувається бродіння, - пише у зв'язку з цим швейцарська Neue Zürcher Zeitung. - Зліт АдН - це тільки симптом, причина ж у іншому. Громадянам набридла суміш заборон і моральних приписів, яка дедалі більше визначає їхнє життя". З точки зору видання (збоку, але не здалеку), німецьке суспільство почало нагадувати "виховну установу, мешканців якої вчать, якою машиною їм їздити, яким опаленням користуватися, як коректно говорити".

Більшість же німців, зазначає швейцарська газета, виступає проти відмови від атомної енергетики, проти заборони на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та колишніх систем опалення, проти спотворення німецької мови гендерними зірочками.

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"Якщо раніше навколополітичний простір - від профспілок до церкви - контролювали ХДС та СДПН, то тепер культурну гегемонію захопили Зелені, - констатує газета. - Євангелічні церковні дні більше не відрізняються від "зелених" з'їздів: той самий високий моральний тон, та сама віра в кінець світу. Не зрозуміло тільки, що настане раніше - Судний день чи колапс клімату".