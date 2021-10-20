Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому
Газове опалення втрачає популярність у Німеччині, йому на заміну приходить електрика і "зелені" технології, особливо теплові насоси. У німецьких новобудовах вони вже домінують.
Тепловий насос, що використовує зовнішнє повітря і сонячну енергію, на даху будинку в Геппінгені
Через газову кризу в Європі тема обігріву житла набула неабиякої актуальності також у Німеччині. Так само постало й питання, а чи не будуть німці, найбільші споживачі російського газу, мерзнути цієї зими - і чим вони збираються опалювати свої квартири в майбутньому.
На даний момент житло в Німеччині опалюється головним чином викопними енергоносіями: половина квартир та індивідуальних будинків використовують для обігріву природний газ, чверть - нафтопродукти. На частку різних електричних пристроїв поки що припадають 5 відсотків. Такими є дані Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW).
Однак з кожним роком дедалі більшу роль відіграватимуть екологічні й передусім електричні технології, перш за все - теплові насоси. У нових німецьких будинках - а в країні зараз будівельний бум - вони вже домінують. Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis).
У ФРН перестали встановлювати системи дизельного опалення будинків
Вчасно до початку опалювального сезону це відомство оприлюднило свіжу статистику про глибокі структурні зміни, що відбуваються в сфері опалення житлового фонду. Головна тенденція: використання вуглеводнів невпинно скорочується.
Йдеться, перш за все, про природний газ. У 2000 році систему газового опалення встановили в Німеччині в 74 відсотках нових квартир. У 2010 році нею обладнали 53 відсотки новобудов. У споруджених у 2020 році багатоквартирних та індивідуальних будинках частка блакитного палива знизилася до 39 відсотків.
Паралельно з цим німці дедалі частіше відмовлялися від колись досить популярного у ФРН обладнання, що працює на легкому мазуті або дизелі. Якщо в 2000 році до бойлерів, що працюють на нафтопродуктах, під'єднали кожну п'яту нову квартиру (20 відсотків), то в 2020 році використання цієї технології в новобудовах фактично припинилося (0,7 відсотка).
Настільки рішучу торішню відмову легко пояснити: в 2026 році в Німеччині набуває чинності заборона на установку нового опалювального обладнання, що працює на нафтопродуктах (використання обладнання, яке вже діє, під неї не підпадає, але держава готова вельми щедро субсидувати його заміну). Це один з пунктів ухваленої наприкінці 2019 року програми уряду Німеччини щодо захисту клімату. Таким чином, німці завчасно, вже за п'ять років до наміченого терміну, припинили вкладатися в безперспективну технологію.
Кожна друга нова квартира у Німеччині обігрівається за допомогою ВДЕ
Замість газових або дизельних систем опалення в нових німецьких будинках тепер дедалі частіше встановлюють теплові насоси різних типів. Їхня частка в зданих будівельниками в 2020 році помешканнях становила 46 відсотків. Destatis зараховує теплові насоси до технологій, які використовують відновлювані джерела енергії (ВДЕ), на додаток до, наприклад, установок, що обігрівають житло за допомогою біогазу або деревних пеллет.
Тому статистичне відомство оголосило, що торік уперше в історії Німеччини понад половина нового житла (50,5 відсотка) була обладнана опалювальними системами, для яких ВДЕ є первинним джерелом енергії. Destatis вказує, наприклад, на геотермальні теплові насоси, що використовують підземне тепло, і на повітряні, що забирають тепло з повітря.
Та й електроенергія, на якій працюють такі установки, в Німеччині дедалі частіше виробляється з ВДЕ. 2020 року їхня частка вперше перевищила 50 відсотків у споживаній у ФРН електриці. Цього року ця частка знизилася через слабші вітри, але в перспективі неодмінно зростатиме, про що свідчать масштабні плани форсованого розвитку відновлюваної енергетики в усьому ЄС.
Теплові насоси стають магістральним напрямом розвитку
У ЗМІ теплові насоси зазвичай порівнюють з кондиціонерами, перемкнутими у режим обігріву, або з холодильниками, які працюють у зворотному напрямку: від холоду до тепла. За даними Федеральної спілки виробників теплових насосів (BWP), в 2020 році кількість таких установок, що діють у ФРН, досягла 1 мільйона.
За кілька днів після виборів до Бундестагу, що відбулися 26 вересня, ця організація, привітавши нових депутатів з обранням, представила майбутньому парламенту й урядові програму збільшення кількості теплових насосів в країні до трьох мільйонів у 2025-у і до шести мільйонів у 2030 році. "Плани з кількості електромобілів і вітроустановок вже є, час визначити цільові показники щодо теплових насосів", - йдеться в оприлюдненому документі.
Будівництво геотермальної системи опалення житла в Наухаймі
Галузь, що набирає обертів, закликає політиків Німеччини спочатку подати політичний сигнал, що перехід на теплові насоси є частиною широкомасштабної програми захисту глобального клімату й досягнення кліматичної нейтральності, а відтак ухвалити конкретні законодавчі та організаційні рішення, які забезпечать стабільний приплив кадрів та інвестицій у цю порівняно нову сферу.
Як домогтися в Німеччині установки 6 мільйонів теплових насосів
Серед запропонованих заходів - зниження податку на електроенергію до мінімуму, а ПДВ на неї до 7 відсотків, держпідтримка найбільш перспективних напрямків, наприклад геотермії, коригування стандартів для проєктів новобудов, розширення системи навчання та підвищення кваліфікації. Адже поки з 60 тисяч ремісничих підприємств, що займаються установкою і ремонтом опалювальних систем, лише кожне десяте має кваліфікований персонал для роботи з тепловими насосами, вказує BWP.
Регенсбург: буріння свердловини для геотермального теплового насоса
Для обговорення завдань галузі й шляхів вирішення її проблем німецькі виробники теплових насосів закликають майбутній уряд Німеччини вже в 2022 році скликати "нараду на вищому рівні" за участю урядовців та, можливо, канцлера, за зразком тих "самітів", які поки ще чинний уряд проводив з керівниками німецького автопрому.
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Як німець будує розумні енергозберігальні будинки (25.08.2021)
Альтернативні ландшафти Німеччини
Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.