Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому

Через газову кризу в Європі тема обігріву житла набула неабиякої актуальності також у Німеччині. Так само постало й питання, а чи не будуть німці, найбільші споживачі російського газу, мерзнути цієї зими - і чим вони збираються опалювати свої квартири в майбутньому.

На даний момент житло в Німеччині опалюється головним чином викопними енергоносіями: половина квартир та індивідуальних будинків використовують для обігріву природний газ, чверть - нафтопродукти. На частку різних електричних пристроїв поки що припадають 5 відсотків. Такими є дані Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW).

Однак з кожним роком дедалі більшу роль відіграватимуть екологічні й передусім електричні технології, перш за все - теплові насоси. У нових німецьких будинках - а в країні зараз будівельний бум - вони вже домінують. Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis).

У ФРН перестали встановлювати системи дизельного опалення будинків

Вчасно до початку опалювального сезону це відомство оприлюднило свіжу статистику про глибокі структурні зміни, що відбуваються в сфері опалення житлового фонду. Головна тенденція: використання вуглеводнів невпинно скорочується.

Йдеться, перш за все, про природний газ. У 2000 році систему газового опалення встановили в Німеччині в 74 відсотках нових квартир. У 2010 році нею обладнали 53 відсотки новобудов. У споруджених у 2020 році багатоквартирних та індивідуальних будинках частка блакитного палива знизилася до 39 відсотків.

Паралельно з цим німці дедалі частіше відмовлялися від колись досить популярного у ФРН обладнання, що працює на легкому мазуті або дизелі. Якщо в 2000 році до бойлерів, що працюють на нафтопродуктах, під'єднали кожну п'яту нову квартиру (20 відсотків), то в 2020 році використання цієї технології в новобудовах фактично припинилося (0,7 відсотка).

Настільки рішучу торішню відмову легко пояснити: в 2026 році в Німеччині набуває чинності заборона на установку нового опалювального обладнання, що працює на нафтопродуктах (використання обладнання, яке вже діє, під неї не підпадає, але держава готова вельми щедро субсидувати його заміну). Це один з пунктів ухваленої наприкінці 2019 року програми уряду Німеччини щодо захисту клімату. Таким чином, німці завчасно, вже за п'ять років до наміченого терміну, припинили вкладатися в безперспективну технологію.

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Кожна друга нова квартира у Німеччині обігрівається за допомогою ВДЕ

Замість газових або дизельних систем опалення в нових німецьких будинках тепер дедалі частіше встановлюють теплові насоси різних типів. Їхня частка в зданих будівельниками в 2020 році помешканнях становила 46 відсотків. Destatis зараховує теплові насоси до технологій, які використовують відновлювані джерела енергії (ВДЕ), на додаток до, наприклад, установок, що обігрівають житло за допомогою біогазу або деревних пеллет.

Тому статистичне відомство оголосило, що торік уперше в історії Німеччини понад половина нового житла (50,5 відсотка) була обладнана опалювальними системами, для яких ВДЕ є первинним джерелом енергії. Destatis вказує, наприклад, на геотермальні теплові насоси, що використовують підземне тепло, і на повітряні, що забирають тепло з повітря.

Та й електроенергія, на якій працюють такі установки, в Німеччині дедалі частіше виробляється з ВДЕ. 2020 року їхня частка вперше перевищила 50 відсотків у споживаній у ФРН електриці. Цього року ця частка знизилася через слабші вітри, але в перспективі неодмінно зростатиме, про що свідчать масштабні плани форсованого розвитку відновлюваної енергетики в усьому ЄС.

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Теплові насоси стають магістральним напрямом розвитку

У ЗМІ теплові насоси зазвичай порівнюють з кондиціонерами, перемкнутими у режим обігріву, або з холодильниками, які працюють у зворотному напрямку: від холоду до тепла. За даними Федеральної спілки виробників теплових насосів (BWP), в 2020 році кількість таких установок, що діють у ФРН, досягла 1 мільйона.

За кілька днів після виборів до Бундестагу, що відбулися 26 вересня, ця організація, привітавши нових депутатів з обранням, представила майбутньому парламенту й урядові програму збільшення кількості теплових насосів в країні до трьох мільйонів у 2025-у і до шести мільйонів у 2030 році. "Плани з кількості електромобілів і вітроустановок вже є, час визначити цільові показники щодо теплових насосів", - йдеться в оприлюдненому документі.

Будівництво геотермальної системи опалення житла в Наухаймі

Галузь, що набирає обертів, закликає політиків Німеччини спочатку подати політичний сигнал, що перехід на теплові насоси є частиною широкомасштабної програми захисту глобального клімату й досягнення кліматичної нейтральності, а відтак ухвалити конкретні законодавчі та організаційні рішення, які забезпечать стабільний приплив кадрів та інвестицій у цю порівняно нову сферу.

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Як домогтися в Німеччині установки 6 мільйонів теплових насосів

Серед запропонованих заходів - зниження податку на електроенергію до мінімуму, а ПДВ на неї до 7 відсотків, держпідтримка найбільш перспективних напрямків, наприклад геотермії, коригування стандартів для проєктів новобудов, розширення системи навчання та підвищення кваліфікації. Адже поки з 60 тисяч ремісничих підприємств, що займаються установкою і ремонтом опалювальних систем, лише кожне десяте має кваліфікований персонал для роботи з тепловими насосами, вказує BWP.

Регенсбург: буріння свердловини для геотермального теплового насоса

Для обговорення завдань галузі й шляхів вирішення її проблем німецькі виробники теплових насосів закликають майбутній уряд Німеччини вже в 2022 році скликати "нараду на вищому рівні" за участю урядовців та, можливо, канцлера, за зразком тих "самітів", які поки ще чинний уряд проводив з керівниками німецького автопрому.

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