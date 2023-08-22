Рада експертів критикує політику ФРН щодо захисту клімату

Федеральний уряд Німеччини занадто оптимістично оцінює ефективність вжитих заходів щодо боротьби зі змінами клімату, заявили в Експертній раді з питань клімату, яка консультує уряд у цих питаннях. Про це пише агентство dpa у вівторок, 22 серпня.

Навіть якщо програму урядової коаліції із захисту клімату буде повністю втілено, викиди парникових газів, імовірно, скоротяться менше, ніж прогнозувалося, заявив голова незалежної ради Ганс-Мартін Геннінґ (Hans-Martin Henning).

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Згідно із законом про захист клімату, ухваленим у Німеччині 2020 року, викиди парникових газів у країні до 2030 року мають скоротитися щонайменше на 65 відсотків, порівнюючи з 1990 роком. За оцінкою уряду, між 2021 і 2030 роками доведеться зменшити викиди обсягом 200 мегатонн еквівалента CO2. Утім, експертна рада сумнівається в цьому прогнозі.

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Оскільки для кращої оцінки цілей різні види парникових газів приводять до еквівалента CO2, виникає "непослідовна ситуація з даними", вказав Геннінґ. На практиці це означає, що зробити надійний прогноз щодо загального впливу програми захисту клімату неможливо, що є порушенням закону, застеріг він. Крім того, аналітики очікують меншого, ніж прогнозувалося, скорочення викидів парникових газів у будівельному секторі - передовсім через зміну законодавства про опалення.

Екологи після звіту експертної ради просять вжити заходів

На тлі критики з боку експертної ради різні екологічні об'єднання Німеччини звернулися до уряду з проханням внести істотні поліпшення в політику щодо захисту клімату, пише AFP. "Програма федерального уряду щодо захисту клімату є протилежністю відповідальної політики. Ми закликаємо до створення програми надзвичайної кліматичної допомоги, особливо в транспортному секторі", - заявили в німецькій екологічній організації Deutsche Umwelthilfe (DUH).

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"Федеральний канцлер повинен домогтися того, щоб безперервне порушення закону про охорону клімату (...) нарешті припинилося", - зажадали в організації Germanwatch.