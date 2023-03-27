Берлінці не підтримали швидшу кліматичну нейтральність

На референдумі в Берліні не вдалося зібрати потрібну кількість голосів за досягнення кліматичної нейтральності цієї федеральної землі вже до 2030 року.

Ініціатори референдуму про встановлення більш жорстких термінів кліматичної нейтральності для Берліна не змогли досягти мети. Під час плебісциту, що відбувся в неділю, 26 березня, порушувалося питання того, щоб Берлін як одна з федеральних земель Німеччини взяв на себе зобов'язання стати кліматично нейтральним уже до 2030 року. На федеральному рівні ФРН прагне отримати цей статус до 2045 року.

За даними організаторів, більшість громадян, які взяли участь у плебісциті, - 50,9 відсотка або близько 442,2 тисячі тих, хто проголосував, - схвалили ініціативу, проте на референдумі не вдалося досягти кворуму. Для визнання голосування успішним необхідно було, щоб більш амбітні цілі підтримали щонайменше 25 відсотків берлінців - це приблизно 608 тисяч громадян.

При цьому 48,7 відсотка берлінців, які взяли участь у референдумі, проголосували проти посилення термінів. Загалом же явка становила 35,8 відсотка від загальної кількості жителів міста, які мають право голосу.

Влада Берліна не підтримала стислі терміни щодо кліматичної нейтральності

Уряд Берліна вважає, що ініціатива стати кліматично нейтральним до 2030 року нездійсненна. За словами бургомістерки Берліна Франциски Ґіффай (Franziska Giffey), яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), "більшість берлінців бачать, що вимоги референдуму не можуть бути реалізовані, навіть якби їх було включено до закону", що і показали результати голосування.

У Християнсько-демократичному союзі (ХДС), який здобув перемогу на виборах до земельного парламенту в лютому, також розкритикували вимоги щодо більш жорстких термінів.

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"Берлін каже "Так" захисту клімату, але "Ні" помилковим обіцянкам", - заявив генеральний секретар берлінського відділення ХДС Штефан Еверс (Stefan Evers). За його словами, провал референдуму не змінює того факту, що захист клімату залишається одним із найважливіших питань державної політики ФРН, але охороні довкілля "не допоможуть нереалістичні цілі або нездійсненні закони".

До референдуму готувалися з 2022 року

Серед ініціаторів референдуму - такі організації та рухи, як Fridays for Future, Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC), молодіжні організації СДПН і партії "Союз 90/Зелені". У 2022 році їм вдалося зібрати близько 254 тисяч підписів за проведення референдуму серед жителів німецької столиці. Дійсними з них було визнано лише 7 відсотків підписів, але цього було достатньо, щоб отримати дозвіл на проведення плебісциту.

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