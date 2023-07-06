КС ФРН призупинив ухвалення проєкту закону про опалення

Конституційний суд ФРН задовольнив запит депутата Бундестагу Томаса Гайльманна про припинення ухвалення законопроєкту про опалення, який викликав суперечки. Очікувалося, що Бундестаг ухвалить його ще до літніх канікул.

Федеральний конституційний суд Німеччини в терміновому порядку призупинив ухвалення в Бундестазі нового законопроєкту, спрямованого на впровадження екологічніших систем опалення. Друге і третє читання законопроєкту не будуть проводитися під час поточного тижня засідань, ідеться в заяві суду в Карлсруе, оприлюдненій на його сайті в середу, 5 липня.

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У такий спосіб Конституційний суд задовольнив запит депутата Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Томаса Гайльманна (Thomas Heilmann), який заявив про неможливість голосування за законопроєкт, оскільки документ не був представлений парламентаріям у письмовому вигляді принаймні за 14 днів до засідання. "Це великий успіх для нашого парламентаризму, а в даному конкретному випадку і для захисту клімату!", - прокоментував рішення суду Гайльманн у своєму Twitter-акаунті.

Доля законопроєкту поки не зрозуміла

Наприкінці червня партії правлячої у ФРН коаліції після кількох тижнів суперечок погодили останні деталі проєкту закону про опалення житлового фонду. Очікувалося, що його буде остаточно ухвалено на останньому засіданні Бундестагу перед літніми канікулами 7 липня. Однак порівняно з початковим проєктом, представленим парламентаріям, до нього було внесено істотні зміни.

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З 8 липня Бундестаг піде на канікули, тож доля законопроєкту поки що залишається невизначеною, зазначає агентство dpa.

Цей закон покликаний покласти край газовому і нафтовому опаленню в Німеччині. У майбутньому кожна новозбудована система опалення в будівлях має щонайменше на 65 відсотків працювати на поновлюваних джерелах енергії.