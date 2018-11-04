"Вільні виборці" - політична партія в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільні виборці".

Німецька політична партія "Вільні виборці" (Freie Wähler) була заснована 2009 року в місті Вюрцбург. Партія "Вільні виборці" постала з Федеральної спілки вільних виборців Німеччини і залишається тісно з нею пов'язаною. Ця спілка об'єднує окремі групи виборців, котрі утворюються напередодні виборів без претензії на статус політичних партій. Часто в такі групи об'єднуються громадські ініціативи, аби виставити на виборах свого кандидата. Як правило, такі кандидати роблять головний акцент на комунальній політиці. Водночас є групи виборців, які об'єднують тих, хто не хоче підтримувати ту чи іншу політичну партію. Політична партія "Вільні виборці" належить до центристських політичних сил. "Вільні виборці" представлені в Європейському парламенті, а також у земельному парламенті Баварії. В Баварії вони увійшли до правлячої коаліції з Християнсько-соціальним союзом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.