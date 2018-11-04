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Вільні виборці

"Вільні виборці" - політична партія в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільні виборці".

Німецька політична партія "Вільні виборці" (Freie Wähler) була заснована 2009 року в місті Вюрцбург. Партія "Вільні виборці" постала з Федеральної спілки вільних виборців Німеччини і залишається тісно з нею пов'язаною. Ця спілка об'єднує окремі групи виборців, котрі утворюються напередодні виборів без претензії на статус політичних партій. Часто в такі групи об'єднуються громадські ініціативи, аби виставити на виборах свого кандидата. Як правило, такі кандидати роблять головний акцент на комунальній політиці. Водночас є групи виборців, які об'єднують тих, хто не хоче підтримувати ту чи іншу політичну партію. Політична партія "Вільні виборці" належить до центристських політичних сил. "Вільні виборці" представлені в Європейському парламенті, а також у земельному парламенті Баварії. В Баварії вони увійшли до правлячої коаліції з Християнсько-соціальним союзом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Баварії ХСС і Вільні виборці схвалили коаліційну угоду

У Баварії ХСС і "Вільні виборці" схвалили коаліційну угоду 04.11.2018

Християнсько-соціальний союз в Баварії створює коаліцію з партією "Вільні виборці". Голова ХСС Горст Зеегофер назвав узгоджену коаліційну угоду "значним результатом".
ХСС і Вільні виборці домовилися про створення коаліції в Баварії

ХСС і "Вільні виборці" домовилися про створення коаліції в Баварії 02.11.2018

Баварський прем'єр-міністр і лідер "Вільних виборців" домовилися про створення правлячої коаліції. Угоду можуть підписати в понеділок.
Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів

Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів 15.10.2018

Християнсько-соціальний союз, який не отримав абсолютної більшості на виборах у Баварії, готовий до переговорів про коаліцію з усіма партіями, окрім "Альтернативи для Німеччини". Перевага надається "Вільним виборцям".
Місцеві вибори у Гессені завершилися тріумфом правих популістів та радикалів

Місцеві вибори у Гессені завершилися тріумфом правих популістів та радикалів 07.03.2016

На місцевих виборах у федеральній землі Гессен "старі" партії - ХДС, СДПН та Зелені - погіршили свої попередні результати, тоді як праві політсили вперше пройшли до місцевих рад.