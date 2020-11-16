 До 40 відсотків німців належать до груп ризику через коронавірус - Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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До 40 відсотків німців належать до груп ризику через коронавірус - Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що стурбована безконтрольним розповсюдженням коронавірусу в деяких регіонах і містах країни, зокрема, в Берліні.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що 30-40 відсотків населення Німеччини належить до груп ризику, яким загрожує важкий перебіг захворювання на COVID-19. Про це вона заявила у вівторок, 17 листопада, на конференції, організованій виданням Süddeutsche Zeitung.

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Німецька канцлерка наголосила, що до груп ризику належать не лише мешканці будинків для літніх людей, а й особи, старші 60 років, а також багато людей, що мають хронічні захворювання. 

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Анґела Меркель також визнала, що федеральний уряд та очільники федеральних земель іноді занадто повільно ухвалюють рішення щодо протидії коронавірусу. Також Меркель зазначила, що хотіла б домовитися про посилення "м'якого локдауну" в Німеччині із главами федеральних земель, утім, на зустрічі напередодні останні виступили проти цього. 

Крім того, канцлерка сказала, що дуже стурбована безконтрольним розповсюдженням коронавірусу в деяких регіонах та містах, серед яких і Берлін. "Кількість заражень вже не зростає у геометричній прогресії, але вона все ще занадто висока, тому нам знову і знову доводиться обмежувати контакти людей", - сказала Меркель, передає інформагенція Reuters.

Канцлерка попросила з розумінням поставитися до обмежень. Вона назвала їх "викликом для демократії" і сказала, що рішення щодо ухвалення карантинних обмежень були одними з найскладніших за весь час її керівництва Німеччиною. "Утім, зрозуміло одне - якби ми чекали, поки заповняться усі ліжка в реанімаціях, було б занадто пізно", - наводить слова Меркель інформагентство dpa.

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Меркель про вакцинацію від коронавірусу

Канцлерка Німеччини також запевнила, що майбутні вакцини від коронавірусу пройдуть перевірки і відповідатимуть високим стандартам якості. Вона зазначила, що вакцинація в Німеччині не буде обов'язковою. Також Меркель припустила, що у 2021 році Німеччина зможе вийти з економічної кризи, спричиненої коронавірусом, спрогнозувавши значне економічне зростання.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на 17 листопада у Німеччині зареєстрували 14 419 нових заражень коронавірусом, а кількість жертв зросла на 267 людей. Усього від початку епідемії у країні офіційно підтвердили понад 815,7 тисячі інфікувань та 12 814 смертельних випадки.

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