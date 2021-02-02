Duden - орфографічний словник німецької мови. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Duden".

Німецький філолог Конрад Дуден (Konrad Duden) опублікував перше видання "Повного орфографічного словника німецької мови" у 1880 році. І відтоді ця книга фактично вважається головною у питаннях німецького правопису. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.