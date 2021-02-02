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Duden

Duden - орфографічний словник німецької мови. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Duden".

Німецький філолог Конрад Дуден (Konrad Duden) опублікував перше видання "Повного орфографічного словника німецької мови" у 1880 році. І відтоді ця книга фактично вважається головною у питаннях німецького правопису. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Локдаун став у Німеччині англіцизмом року

"Локдаун" став у Німеччині англіцизмом року 02.02.2021

Німецькі мовознавці визначилися із найпопулярнішим англіцизмом 2020 року. Ним виявилося слово "локдаун". Серед кандидатів були також "хоумофіс" і "суперспредер".
Локдаун та гендерна зірочка увійшли до словника німецької мови

"Локдаун" та "гендерна зірочка" увійшли до словника німецької мови 21.08.2020

У світ вийшло чергове та сильно оновлене видання німецького орфографічного словника Duden. Пандемія COVID-19 "не пожаліла" і словниковий запас.
Kiew чи Kyjiw: як називають українську столицю та інші міста в Німеччині

Kiew чи Kyjiw: як називають українську столицю та інші міста в Німеччині 28.10.2019

Низка англомовних ЗМІ почали називати українську столицю Kyiv замість Kiev. DW з'ясовувала, які позначення українських міст використовуються у німецькомовній пресі.
Вперед у майбутнє з Німецькою 3.0

Вперед у майбутнє з "Німецькою 3.0" 08.12.2014

Англійська залишається найпопулярнішою мовою у світі, але німецька також відіграє важливу роль - і не тільки культурну. За допомогою проекту "Німецька 3.0" Ґете-Інститут шукав відповіді на питання щодо її майбутнього.
Ви говорите німецькою? Виставка в Бонні

Ви говорите німецькою? Виставка в Бонні 13.12.2008

Нова виставка в Бонні показує багатство мови Ґете. Щороку німецька збагачується на 1000 слів. Але чимало з них – англіцизми: mobbing, coaching, outsourcing. А ще є мова Інтернету: німецька – HDL.