У німецькій мові з'явилося три тисячі нових слів

У німецькій мові з'явилося три тисячі нових слів20 серпня 2024 р.
До чергової редакції орфографічного словника німецької мови Duden увійшло відразу 3000 нових слів. 29-те друковане видання відомого словника вийшло у вівторок, 20 серпня, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.
Нові слова стосуються найрізноманітніших сфер суспільного життя. Словник поповнили поняття ChatGPT (однойменний чат-бот), Ukrainekrieg (війна в Україні), Balkonkraftwerk (балконна електростанція).
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Поняття Extremwetterereignis (екстремальна погодна подія) з'явилося на сторінках Duden на тлі повеней, посух та інших ознак змін клімату, що не оминули й Німеччину. А слово Klimakleber (кліматичний клей) відображає дії радикальних екоактивістів, які приклеюють себе до шедеврів світового живопису в музеях, до проїжджої частини вулиць і злітних смуг аеропортів, порушуючи їхню роботу.
З інших новинок - Deutschlandticket (німецький квиток) - єдиний місячний проїзний, що дає змогу об'їхати всю Німеччину громадським транспортом за 49 євро. А поняття Gemüsekiste (ящик з овочами) вказує на важливість підтримки місцевих виробників, які доставляють свою продукцію - не тільки овочі, а й свіже молоко, м'ясо або випічку - прямо до порога покупця.
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Вплив криз, воєн і кулінарії на німецьку мову
"Duden є дзеркалом свого часу", - зазначила головна редакторка словника Катрін Кункель-Рацум (Kathrin Kunkel-Razum) у розмові з dpa. За її словами, нововведення говорять про події останніх трьох-чотирьох років, а найбільші лінгвістичні зміни можна звести до трьох сфер: криза, війна і кулінарія.
Підтвердженням слугують такі слова, як Coronapandemie (пандемія коронавірусу), Antigenschnelltest (експрес-тест на антигени), Flugabwehrsystem (система протиповітряної оборони), Gasmangellage (дефіцит газу), Fleischersatz (замінник м'яса), Tahini (тахіні - паста з меленого насіння кунжуту), Granola (гранола - страва для сніданку, що містить вівсяну крупу, горіхи і мед).
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Новий Duden - без раціоналізатора з НДР і з правильним спагеті
Нинішнє видання Duden, що містить 151 тисячу слів, розлучилося з 300 словами, які вже майже не використовуються в німецькій мові.
Серед них - Frigidär, що означає холодильник, для якого давно існує слово Kühlschrank. Покинуло словник і поняття Rationalisator (раціоналізатор), яким у НДР позначали співробітника, що виконує завдання з раціоналізації. А слова Tunfisch (тунець) і Spagetti (спагетті) визнані орфографічно неприпустимими, оскільки правила наказують форми Thunfisch і Spaghetti.
"Викреслювати слова - набагато складніше, ніж включати нові", - визнала редакторка. Вона пояснила, що довести те, що слово рідко використовується, важче, ніж навпаки.
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Іноді видалені слова повертаються на сторінки Duden. У новому виданні знову присутнє Hackenporsche (Porsche, що наїжджає на п'яти) - так німці жартома називали сумку на коліщатках для покупок. Творцям словника надходили скарги на те, що слово видалили з попереднього видання.
Словник Duden протягом десятиліть вважався серед лінгвістів авторитетним і нормативним джерелом. Однак його монополію на мовну норму зруйнувала ухвалена в 1996 році реформа німецького правопису, що має на меті спростити орфографію та пунктуацію в німецькій мові. За словами Кункель-Рацум, нова редакція Duden також містить зміни в правописі, які рада з німецького правопису (Rat für deutsche Rechtschreibung) ухвалила наприкінці 2023 року.
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