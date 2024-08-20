У німецькій мові з'явилося три тисячі нових слів

Чи бувають неправильні тунці? Чи поміститься електростанція на балконі? Чи люблять німці Porsche, що наїжджає на п'яти? Про це розповідає нове видання відомого німецького словника Duden.

До чергової редакції орфографічного словника німецької мови Duden увійшло відразу 3000 нових слів. 29-те друковане видання відомого словника вийшло у вівторок, 20 серпня, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Нові слова стосуються найрізноманітніших сфер суспільного життя. Словник поповнили поняття ChatGPT (однойменний чат-бот), Ukrainekrieg (війна в Україні), Balkonkraftwerk (балконна електростанція).

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Поняття Extremwetterereignis (екстремальна погодна подія) з'явилося на сторінках Duden на тлі повеней, посух та інших ознак змін клімату, що не оминули й Німеччину. А слово Klimakleber (кліматичний клей) відображає дії радикальних екоактивістів, які приклеюють себе до шедеврів світового живопису в музеях, до проїжджої частини вулиць і злітних смуг аеропортів, порушуючи їхню роботу.

З інших новинок - Deutschlandticket (німецький квиток) - єдиний місячний проїзний, що дає змогу об'їхати всю Німеччину громадським транспортом за 49 євро. А поняття Gemüsekiste (ящик з овочами) вказує на важливість підтримки місцевих виробників, які доставляють свою продукцію - не тільки овочі, а й свіже молоко, м'ясо або випічку - прямо до порога покупця.

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Вплив криз, воєн і кулінарії на німецьку мову

"Duden є дзеркалом свого часу", - зазначила головна редакторка словника Катрін Кункель-Рацум (Kathrin Kunkel-Razum) у розмові з dpa. За її словами, нововведення говорять про події останніх трьох-чотирьох років, а найбільші лінгвістичні зміни можна звести до трьох сфер: криза, війна і кулінарія.

Підтвердженням слугують такі слова, як Coronapandemie (пандемія коронавірусу), Antigenschnelltest (експрес-тест на антигени), Flugabwehrsystem (система протиповітряної оборони), Gasmangellage (дефіцит газу), Fleischersatz (замінник м'яса), Tahini (тахіні - паста з меленого насіння кунжуту), Granola (гранола - страва для сніданку, що містить вівсяну крупу, горіхи і мед).

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Новий Duden - без раціоналізатора з НДР і з правильним спагеті

Нинішнє видання Duden, що містить 151 тисячу слів, розлучилося з 300 словами, які вже майже не використовуються в німецькій мові.

Серед них - Frigidär, що означає холодильник, для якого давно існує слово Kühlschrank. Покинуло словник і поняття Rationalisator (раціоналізатор), яким у НДР позначали співробітника, що виконує завдання з раціоналізації. А слова Tunfisch (тунець) і Spagetti (спагетті) визнані орфографічно неприпустимими, оскільки правила наказують форми Thunfisch і Spaghetti.

"Викреслювати слова - набагато складніше, ніж включати нові", - визнала редакторка. Вона пояснила, що довести те, що слово рідко використовується, важче, ніж навпаки.

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Іноді видалені слова повертаються на сторінки Duden. У новому виданні знову присутнє Hackenporsche (Porsche, що наїжджає на п'яти) - так німці жартома називали сумку на коліщатках для покупок. Творцям словника надходили скарги на те, що слово видалили з попереднього видання.

Словник Duden протягом десятиліть вважався серед лінгвістів авторитетним і нормативним джерелом. Однак його монополію на мовну норму зруйнувала ухвалена в 1996 році реформа німецького правопису, що має на меті спростити орфографію та пунктуацію в німецькій мові. За словами Кункель-Рацум, нова редакція Duden також містить зміни в правописі, які рада з німецького правопису (Rat für deutsche Rechtschreibung) ухвалила наприкінці 2023 року.

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