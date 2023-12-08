"Кризовий режим": у Німеччині обрали слово 2023 року

Товариство німецької мови оголосило слово "Krisenmodus" словом 2023 року. Цього року кризи та управління ними досягли кульмінації, вважають експерти товариства.

Експерти Товариства німецької мови (GfdS) у Вісбадені у п'ятницю, 8 грудня, оголосили слово 2023 року. Згідно з рішенням експертів, ним стало слово "Krisenmodus", яке українською можна перекласти як словосполучення "кризовий режим".

Обґрунтовуючи свій вибір, лінгвісти Товариства німецької мови зазначили, що "кризи були завжди, але в нинішньому році кризи та управління ними, схоже, досягли кульмінації".

Друге місце в рейтингу цього року посіло слово "антисемітизм", а третє - слово "leseunfähig", що означає "нездатний читати".

Представлений товариством список загалом містить десять слів 2023 року, серед них - "KI-Boom" ("бум штучного інтелекту"), "Ampelzoff" ("сварка світлофора", маються на увазі розбіжності в коаліційному уряді Німеччини), "Hybride Kriegsführung" ("гібридна війна"), "Migrationsbremse" ("міграційне гальмо"), "Milliardenloch" ("мільярдна дірка в бюджеті"), "Teilzeitgesellschaft" ("суспільство з частковою зайнятістю"), "Kussskandal" ("скандал із поцілунком"). За кожним цим словом стоїть гучна подія або очевидні тенденції.

Експерти Товариства німецької мови (GfdS) з 1977 року регулярно обирають слова та фрази, які лінгвістично визначають політичне, економічне та соціальне життя року. Причому, як зазначають лінгвісти, вирішальним фактором для потрапляння до списку слів року є не частота їхнього використання, а їхня значущість.

У 2022 році, приміром,словом року стало "Zeitenwende" (у перекладі - "поворотний момент", "зміна епох"). Так канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився про російське повномасштабне вторгнення в Україну, зазначивши, що воно ставить під загрозу весь повоєнний світовий порядок. Словом 2021 року було "хвилеріз" ("Wellenbrecher"). Воно означає прибережну конструкцію, що захищає гавань, або гостру носову частину коробля. Однак у 2021 ця лексема у німецькомовному просторі використовувалася для позначення всіх заходів, що вживалися для боротьби з поширенням коронавірусу.