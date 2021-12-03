 У ФРН визначилися зі словом 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2021

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Новини

У ФРН визначилися зі словом 2021 року

У Німеччині словом 2021 року стало слово "хвилеріз", яким у німецькій мові зараз позначають заходи, що вживаються для боротьби з поширенням коронавірусу. На думку журі, це слово мало найбільший вплив.

Словник німецької мови

Словник німецької мови

Товариство німецької мови (GfdS) назвало "хвилеріз" (Wellenbrecher) словом року в поточному 2021 році. На другому місці в рейтингу цьогорічних "слів року" опинився термін зі спеціальним написанням SolidAHRität (солідАРність). Про це GfdS повідомило в п'ятницю, 3 грудня.

"Хвилеріз" означає прибережну конструкцію, що захищає гавань, або гостру носову частину коробля. Однак зараз це слово іноді використовується в німецькій мові для позначення всіх заходів, що вживаються для боротьби з поширенням коронавірусу. Відповідь на запитання, чи довго воно буде фігурувати в словниковому запасі, багато в чому залежить від того, чи вдасться суспільству стримати пандемію COVID-19 у довгостроковій перспективі, йдеться у пресрелізі GfdS.

Лінгвісти виділили солідарність із постраждалими від повені у ФРН

Друге місце відведено слову зі спеціальним написанням SolidAHRität (солідАРність), в середині якого виділені літери А і Р. Ар (німецькою Ahr) - назва річки на заході Німеччини, що вийшла з берегів в результаті сильних злив, що охопили регіон у липні 2021 року.

Це призвело до катастрофічної повені. Перетин слів Solidarität та найменування річки Аhr стало назвою акції солідарності людям, які постраждали від природного катаклізму, але також символізувало величезну готовність співгромадян допомогти. Це проявилося у вигляді пожертвувань та активної підтримки - у тому числі і з боку тих, хто живе далеко за межами потерпілого від стихії регіону.

На третьому місці - слово Pflexit (пфлекзит). Це поєднання німецького слова Pflege - "догляд", "догляд за будь-ким" та англійського exit - "вихід". Термін придуманий за аналогією з Grexit, Brexit та Polexit, який з'явився в лексиконі медичного персоналу під час пандемії COVID-19 і буквально означає звільнення за власним бажанням з роботи по догляду за хворими. Медперсоналу у лікарнях та будинках для людей похилого віку у всьому світі під час пандемії доводиться нелегко. Непроста ситуація і у Німеччині, де спостерігається четверта хвиля епідемії. У багатьох медсестер та медбратів здають нерви, а деякі навіть кидають роботу.

Лінгвістичним символом 2020 року було оголошено термін "пандемія коронавірусу" (Corona-Pandemie), що позначив головну тему як минулого, так і нинішнього року. У 2019-му словом року стало Respektrente, яке можна перекласти словосполученням "пенсія на знак визнання трудового вкладу", а у 2018-му – Heißzeit ("пекло").

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