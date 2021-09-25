 Повінь у Німеччині: постраждалим вже виплатили 1,5 мільярда євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

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Повінь у Німеччині: постраждалим вже виплатили 1,5 мільярда євро

Приблизно один мільярд євро виплатили приватним домогосподарствам і близько пів мільярда євро - компаніям. Ці виплати складають п'яту частину від загальної суми оцінки збитків.

Люди відпочивають після розчищення завалів, які спричинила повінь

Люди відпочивають після розчищення завалів, які спричинила повінь, липень 2021 рік

Німецькі страхові компанії погасили п'яту частину усіх страхових збитків внаслідок сильної повені, яка сталася більше двох місяців тому на заході ФРН. Про це повідомив генеральний директор Німецької страхової асоціації (GDV) Йорґ Асмуссен (Jörg Asmussen) в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому в суботу, 25 вересня.

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"Ми вже виплатили понад п'яту частину суми збитків, близько 1,5 мільярда євро", - сказав Асмуссен і уточнив, що приблизно один мільярд євро виплачено приватним домогосподарствам і близько пів мільярда євро - малим і середнім підприємствам.

Загальна сума страхової шкоди становить близько семи мільярдів євро, зазначив Асмуссен. За його словами, налічується 250 тисяч окремих страхових випадків, 50 тисяч з яких пов'язані з пошкодженням автівок.

"Циклон "Бернд" і подальша повінь стали найгіршим природним лихом, яке ми бачили в Німеччині з часів Другої світової війни", - наголосив Асмуссен.

При цьому він запевнив, що страхові компанії впораються з виплатою компенсацій збитків від повені. Асмуссен пояснив, що коли ці компанії погоджуються застрахувати ризики, обсяг зобов'язань за якими може перевищити суму грошей, наявну у страхових компаній, то вони вдаються до перестрахування, тобто підписують угоду з іншими самостійними компаніями. Це забезпечує галузі великі резерви капіталу.

Циклон "Бернд", що обрушився на захід Німеччини 14-15 липня, викликав сильну повінь. Кількість жертв стихійного лиха перевищила 180 осіб. Крім землі Рейнланд-Пфальц, сильний удар стихії припав на землю Північний Рейн-Вестфалія, де загинули 47 людей.

Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній оцінило застраховані збитки в районах повені до 7 мільярдів євро, що зробить циклон і його наслідки найдорожчою природною катастрофою в Німеччині в цьому столітті.

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