 Загибель людей під час повені: прокуратура порушила справу щодо глави Арвайлера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Загибель людей під час повені: прокуратура порушила справу щодо глави Арвайлера

Главу адміністрації району Арвайлер підозрюють у спричиненні з необережності смерті та тілесних ушкоджень внаслідок невиконання обов'язків.

Deutschland Überflutung Bad Neuenahr-Ahrweiler Aufräumarbeiten

Прокуратура міста Кобленц порушила справу щодо глави адміністрації району Арвайлер Юрґена Пфелера (Jürgen Pföhler) стосовно фактів під час руйнівних повеней у долині річки Ар на заході Німеччини близько трьох тижнів тому. Щодо представника влади як імовірного керівника рятувальної операції має місце початкова підозра у необережному спричиненні смерті та тілесних ушкоджень внаслідок невиконання своїх обов'язків, повідомили в п'ятницю, 6 серпня, прокуратура та Управління кримінальної поліції федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Читайте також: Повінь у Німеччині: як рятували коней і поні, котів і собак?

Крім того, розслідування проводиться ще щодо одного члена кризового штабу, створеного місцевою владою у зв'язку зі стихійним лихом. Передбачається, що він, принаймні тимчасово, брав на себе керівництво операцією.

Юрґен Пфелер - глава одного з районів, де сталась повенева катастрофа

Юрґен Пфелер - глава одного з районів, де сталась повенева катастрофа

Місцеву владу підозрюють у недбалості

Прокуратура вважає, що жителів долини річки Ар необхідно було попередити про наближення стихії та вивезти в безпечне місце 14 липня не пізніше 20.30. Фактично ж надзвичайна ситуація в районі Арвайлер була оголошена тільки близько 23 години. Прокуратура також заявила, що ймовірно бездіяльність місцевої влади призвела до загибелі деяких людей. За результатами експертизи, більшість загиблих - жителі міста Бад-Нойенар-Арвайлер.

Як повідомляється, розслідування почалося 4 серпня. Серед іншого, експерти вивчають документацію кризового штабу району Арвайлер. Також вилучено мобільні телефони обох підозрюваних. Земельне управління кримінальної поліції та прокуратура відзначили, що розслідування триватиме певний час. 

Нагадаємо, у середині липня сильні зливи стали причиною руйнівної повені в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, на території яких вийшли з берегів річки. Багато населених пунктів, особливо в долині річки Ар, внаслідок стихії були зруйновані. Тільки в землі Рейнланд-Пфальц загинула щонайменше 141 людина. Ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти. За даними рятувальних служб, 766 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Дивитись відео 06:53

Повені у Німеччині: жертв можна було уникнути? (23.07.2021)

Аудіо й відео до теми

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021)  

Також за темою

Rescue team paddle along flooded cars stuck on the road following heavy rainfalls in Erftstadt, Germany, July 16, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Рейнланд-Пфальц: число жертв повені зросло до 90 17.07.2021

Поліція федеральної землі повідомляє також про понад 600 поранених. Кількість жертв може зрости.

15.07.2021 Schuld Die mit einer Drohne gefertigte Aufnahme zeigt die Verwüstungen die das Hochwasser der Ahr in dem Eifel-Ort angerichtet hat. In Schuld bei Adenau waren den Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Derzeit würden dort knapp 70 Menschen vermisst.

Повені на заході Німеччини: понад 50 загиблих 15.07.2021

Унаслідок рясних і тривалих злив одразу в кількох регіонах Німеччини сталися повені. Водою зруйновано або пошкоджено багато будівель та об'єктів інфраструктури. Понад 50 людей загинули.

Herrenlose Hunde werden von den Rettern auf der Straße eingesammelt und ins Tierheim gebracht. Tierrettung Essen e.V. © Tierrettung Essen e.V.

Повінь у Німеччині: як рятували коней і поні, котів і собак? 31.07.2021

Від повеней на заході Німеччини сильно постраждали не лише люди. Про те, як рятували тварин, DW розповіли професійні рятувальники та їхні добровільні помічники.

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йоліна: Володимир Зеленський, Володимир Путін, паспорти України та Росії

Зеленський іде на остаточний розрив з Росією

Пропозиція Зеленського жителям "ЛНР" і "ДНР" виїхати в Росію - остаточний розрив з Москвою, вважає Сергій Руденко.  

Маршрут другої черги Півнчного потоку на інформаційному стенді будмайданчику у німецькому Любміні, де буде кінцевий пункт газогону

Ризикована гра "Газпрому" з напівпорожніми газосховищами

Росія штучно створює дефіцит газу в ЄС заради якнайшвидшого введення в дію газопроводу "Північний потік - 2".   