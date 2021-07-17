Загибель людей під час повені: прокуратура порушила справу щодо глави Арвайлера

Прокуратура міста Кобленц порушила справу щодо глави адміністрації району Арвайлер Юрґена Пфелера (Jürgen Pföhler) стосовно фактів під час руйнівних повеней у долині річки Ар на заході Німеччини близько трьох тижнів тому. Щодо представника влади як імовірного керівника рятувальної операції має місце початкова підозра у необережному спричиненні смерті та тілесних ушкоджень внаслідок невиконання своїх обов'язків, повідомили в п'ятницю, 6 серпня, прокуратура та Управління кримінальної поліції федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

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Крім того, розслідування проводиться ще щодо одного члена кризового штабу, створеного місцевою владою у зв'язку зі стихійним лихом. Передбачається, що він, принаймні тимчасово, брав на себе керівництво операцією.

Юрґен Пфелер - глава одного з районів, де сталась повенева катастрофа

Місцеву владу підозрюють у недбалості

Прокуратура вважає, що жителів долини річки Ар необхідно було попередити про наближення стихії та вивезти в безпечне місце 14 липня не пізніше 20.30. Фактично ж надзвичайна ситуація в районі Арвайлер була оголошена тільки близько 23 години. Прокуратура також заявила, що ймовірно бездіяльність місцевої влади призвела до загибелі деяких людей. За результатами експертизи, більшість загиблих - жителі міста Бад-Нойенар-Арвайлер.

Як повідомляється, розслідування почалося 4 серпня. Серед іншого, експерти вивчають документацію кризового штабу району Арвайлер. Також вилучено мобільні телефони обох підозрюваних. Земельне управління кримінальної поліції та прокуратура відзначили, що розслідування триватиме певний час.

Нагадаємо, у середині липня сильні зливи стали причиною руйнівної повені в федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, на території яких вийшли з берегів річки. Багато населених пунктів, особливо в долині річки Ар, внаслідок стихії були зруйновані. Тільки в землі Рейнланд-Пфальц загинула щонайменше 141 людина. Ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти. За даними рятувальних служб, 766 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.