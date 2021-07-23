 Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.07.2021

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Політика й суспільство

Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео)

Руйнівні повені у Німеччині забрали понад 170 життів та спричинили збитки на мільярди євро. Як таке могло статися у заможній ФРН? Підвела система сповіщення, людський фактор чи недооцінка сил природи?

Чи можна було запобігти катастрофі століття у Німеччині?

Чи можна було запобігти "катастрофі століття" у Німеччині?

Звинувачувати лише місцеву владу "заднім числом" у системному провалі, означає недооцінювати силу самої природи. Один кубічний метр води важить цілу тонну, і потужні потоки води та бруду здатні змітати все на своєму шляху. Метеорологи можуть передбачити регіон, де мають статися опади, але не можуть назвати точне місце, і тим більше - визначити точний обсяг води, який тут впаде. Тож шукати винних у цій катастрофі, на думку деяких експертів, це марна справа. Адже є сильніші за людей сили природи, які вражають так швидко і несподівано, що немає жодних систем, здатних завчасно спрогнозувати їхню руйнівну силу. Навіть за допомогою найкращої ​​техніки та передових технологій. 


 

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