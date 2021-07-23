Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео)

Руйнівні повені у Німеччині забрали понад 170 життів та спричинили збитки на мільярди євро. Як таке могло статися у заможній ФРН? Підвела система сповіщення, людський фактор чи недооцінка сил природи?
Звинувачувати лише місцеву владу "заднім числом" у системному провалі, означає недооцінювати силу самої природи. Один кубічний метр води важить цілу тонну, і потужні потоки води та бруду здатні змітати все на своєму шляху. Метеорологи можуть передбачити регіон, де мають статися опади, але не можуть назвати точне місце, і тим більше - визначити точний обсяг води, який тут впаде. Тож шукати винних у цій катастрофі, на думку деяких експертів, це марна справа. Адже є сильніші за людей сили природи, які вражають так швидко і несподівано, що немає жодних систем, здатних завчасно спрогнозувати їхню руйнівну силу. Навіть за допомогою найкращої техніки та передових технологій.
Німеччина оговтується від повеней, які вже назвали катастрофою століття. Вражає й солідарність людей. На території "Нюрбургрингу", де відбувалися заїзди "Формули-1", розмістили один з волонтерських центрів.
Повені на Прикарпатті завдали великих збитків. У Німеччині найбільш руйнівними були паводки у 1993, 1995, 2002 та 2013 роках. Яку "роботу над помилками" проводять німці, аби уникнути збитків у майбутньому.