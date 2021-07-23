Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео)

Звинувачувати лише місцеву владу "заднім числом" у системному провалі, означає недооцінювати силу самої природи. Один кубічний метр води важить цілу тонну, і потужні потоки води та бруду здатні змітати все на своєму шляху. Метеорологи можуть передбачити регіон, де мають статися опади, але не можуть назвати точне місце, і тим більше - визначити точний обсяг води, який тут впаде. Тож шукати винних у цій катастрофі, на думку деяких експертів, це марна справа. Адже є сильніші за людей сили природи, які вражають так швидко і несподівано, що немає жодних систем, здатних завчасно спрогнозувати їхню руйнівну силу. Навіть за допомогою найкращої ​​техніки та передових технологій.



