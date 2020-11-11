 COVID-19 в Німеччині: лікарі просять про перенесення операцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

COVID-19 в Німеччині: лікарі просять про перенесення операцій

Через зобов'язання з обслуговування пацієнтів з нетерміновими операціями лікарні не можуть зосередитись на пацієнтах з COVID-19, яких більшає.

Реанімаційне відділення лікарні в Ессені

Реанімаційне відділення лікарні в Ессені

Лікарі, які працюють в німецьких лікарнях, звертаються до влади федеральних земель з тим, щоб їм дозволили переносити операції, які не є терміновими.

У заяві об'єднання лікарів Marburger Bund, членами якого є понад 118 тисяч лікарів (близько 70 відсотків від усіх лікарів у ФРН - Ред.), та товариств лікарів-реаніматологів, поширеній у суботу, 14 листопада, лікарні не можуть сконцентрувати зусилля на пацієнтах з коронавірусною хворобою COVID-19. Це пов'язано, зокрема, з зобов'язаннями щодо інших пацієнтів. Якщо не змінити ситуацію, тоді лікарні сягнуть своїх можливостей, особливо відділення інтенсивної терапії, наводить аргументи лікарів dpa.

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За останніми даними, у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях Німеччини нині перебувають 3100 пацієнтів з COVID-19. Це більше, ніж у квітні, коли було зареєстровано рекорд пацієнтів з коронавірусом, які потребували інтенсивної терапії. Днями глава профільного Інституту Роберта Коха заявив, що зважаючи на збільшення нових заражених коронавірусом він не виключає, що лікарні в Німеччині сягнуть своїх можливостей в обслуговувнні пацієнтів з COVID-19.

Між тим 14 листопада в Німеччині зареєстровано добовий приріст у 22,5 тисячі інфікувань коронавірусом. Це на 1080 випадків менше, ніж днем раніше, коли добовий приріст становив 23542 і був рекордним від початку пандемії COVID-19. Протягом доби померли 178 людей, у яких встановили інфікування коронавірусом, загальна кількість жертв сягнула 12378.

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