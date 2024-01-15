Антисловом 2023 року в Німеччині стала "реміграція"

Слово "реміграція" часто використовують німецькі праві, коли говорять про примусове видворення іноземців. Друге і треті місця в рейтингу антислів посіли поняття "соціальні прибамбаси" та "опалювальні штазі".

Німецькі лінгвісти обрали антислово року (Unwort des Jahres) - у 2023 році ним стало поняття "реміграція" ("Remigration"). Це слово часто використовують праві популісти й ультраправі, щоб у такий спосіб замаскувати свої вимоги щодо примусового видворення та депортації мігрантів, пояснило свій вибір журі лінгвістів у Марбурзі в понеділок, 15 січня.

"Нові праві хочуть ідеологічно привласнити і переосмислити термін, який спершу був нейтральним і бере свій початок у соціальних науках. Вони використовують це поняття для досягнення культурної гегемонії та етнічної однорідності. Те, чого вимагають за допомогою цього слова, порушує фундаментальні громадянські права людей з міграційним корінням", - заявила представниця журі Констанце Шпісс (Constanze Spieß).

Останнім часом антислово 2023 року постійно фігурує в політичних дебатах у Німеччині: план "реінтеграції" обговорювали на таємній зустрічі представників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АДН) із правими екстремістами, після чого у країні заговорили про можливість заборони цієї партії. На зустрічі йшлося про депортацію не тільки іноземців - біженців і шукачів притулку, а також і громадян Німеччини з міграційним корінням.

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"Соціальні прибамбаси" та "опалювальні штазі"

Друге і третє місця в рейтингу антислів 2023 року посіли "Sozialklimbim", що можна приблизно перекласти як "соціальні прибамбаси", та "опалювальні штазі" (Heizungs-Stasi). Перше поняття виникло у зв'язку з політичними дебатами про соціальну допомогу та допомогу на дитину: цим словом дані надбавки намагаються подати як щось безглузде й непотрібне.

Поняття "опалювальні штазі" використовується популістами та противниками політики, спрямованої на захист клімату: цим словом вони позначають тих, хто підтримує економну витрату енергії. Термін перегукується з антисловом 2022 року "Klimaterroristen" ("кліматичні терористи"), що дискредитує людей, які прихильно ставляться до заходів із захисту клімату і закликають дотримуватися профільної Паризької угоди.

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Антислова попередніх років

Антислово в Німеччині обирають із 1991 року. У 2023 році журі отримало 2300 заявок із 710 різними виразами. Антисловом 2021 року став англіцизм "Pushback", з яким пов'язаний нелюдський процес відтіснення, видворення біженців і мігрантів на кордонах Євросоюзу без розгляду їхніх заяв про притулок.

Мета вибору антислова полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до зневажливого або обсценного використання мови. Наприклад, може йтися про терміни, що розлюднюють, а також про вирази, які дискримінують соціальні групи. До складу журі входять чотири лінгвістки та лінгвісти, журналістка та політик, який щороку змінюється, - цього року ним став член Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz).

На початку грудня 2023 року Товариство німецької мови оголосило слово року. Ним стало слово "Krisenmodus", яке українською можна перекласти як словосполучення "кризовий режим". На думку лінгвістів Товариства німецької мови, "кризи були завжди, але в нинішньому році кризи та управління ними, схоже, досягли кульмінації". Вони нагадали слова віцеканцлера Німеччини про те, що ми "оточені кризами". "Зміна клімату, війна в Україні, енергетична криза, війна на Близькому Сході, інфляція і боргова криза, криза освіти... Такі відчуття як невпевненість, страх, гнів, безпорадність і безсилля, характеризують повсякденне життя багатьох людей. З лінгвістичного погляду це можна спостерігати за радикалізацією мови в суспільному просторі", - зазначалося в обґрунтуванні журі.