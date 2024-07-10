Промову Шольца про війну в Україні віддали в музей

Промову Шольца про війну в Україні віддали в музей10 липня 2024 р.
Рукопис промови канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) про початок війни Росії проти України стане частиною постійної експозиції музею Будинок історії (Haus der Geschichte) у Бонні, повідомило 9 липня німецьке інформаційне агентство dpa.
"Вторгнувшись в Україну, Путін не тільки хоче стерти незалежну державу з мапи світу, він руйнує всю систему європейської безпеки, що протрималася майже пів століття з часів Гельсінських угод", - сказав канцлер ФРН, виступаючи 27 лютого 2022 року перед депутатами Бундестагу.
Поворотний момент
Шольц тоді назвав початок війни "поворотним моментом історії нашого континенту".
"Поворотний момент" або "зміна епох" - німецькою Zeitenwende - у Німеччині визнали словом 2022 року.
Текст промови німецького канцлера в оригіналі можна буде детально вивчити у стінах боннського історичного музею з 2025 року. Її рукопис Шольц уже передав музейним працівникам.