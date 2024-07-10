Промову Шольца про війну в Україні віддали в музей

Манускрипт промови канцлера Німеччини Олафа Шольца про початок війни Росії проти України стане експонатом історичного музею.

Рукопис промови канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) про початок війни Росії проти України стане частиною постійної експозиції музею Будинок історії (Haus der Geschichte) у Бонні, повідомило 9 липня німецьке інформаційне агентство dpa.

"Вторгнувшись в Україну, Путін не тільки хоче стерти незалежну державу з мапи світу, він руйнує всю систему європейської безпеки, що протрималася майже пів століття з часів Гельсінських угод", - сказав канцлер ФРН, виступаючи 27 лютого 2022 року перед депутатами Бундестагу.

Поворотний момент

Шольц тоді назвав початок війни "поворотним моментом історії нашого континенту".

"Поворотний момент" або "зміна епох" - німецькою Zeitenwende - у Німеччині визнали словом 2022 року.

Текст промови німецького канцлера в оригіналі можна буде детально вивчити у стінах боннського історичного музею з 2025 року. Її рукопис Шольц уже передав музейним працівникам.