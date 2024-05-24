У ФРН у школах почнуть вивчати українську як другу іноземну

У ФРН у школах почнуть вивчати українську як другу іноземну24 травня 2024 р.
Гессен має намір стати першою федеральною землею Німеччини, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах. З цією метою земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру, в п'ятницю, 24 травня, оголосило конкурс на заповнення вакансій майбутніх спеціалістів та вчителів. Вивчення української у школах Гессену має розпочатися з наступного навчального року (2024/2025).
Як зазначає агенція dpa, у Німеччині фіксуються непоодинокі випадки, коли українські школярі-біженці змушені залишати навчання у гімназіях та переходити до школи нижчого рівня саме через необхідність вчити німецьку мову та відсутність знань другої іноземної мови, окрім англійської. Це позбавляє їх можливості отримати Abitur - атестат, необхідний для вступу до вищого навчального закладу. Хоча в школах інших федеральних земель також існують окремі мовні програми для вивчення української мови, вона не є обов'язковою для вивчення другою іноземною мовою.
Спершу вивчення української буде пілотним проєктом: перші школи, де навчається багато українських учнів, мають розпочати випробувальний етап наступного навчального року. Подібний пілотний проєкт наразі реалізується з турецькою мовою.
Вивчення української - "чіткий знак солідарності"
Коментуючи рішення запровадити вивчення української у школах, міністр культури Гессена Армін Шварц (Armin Schwarz) зауважив, що це є "чітким знаком солідарності" з Україною, а міністр Європи Манфред Пенц (Manfred Pentz) наголосив, що йдеться про внесок у збереження української ідентичності та культури. "Тому що ми не хочемо позбавляти українських біженців коріння, ми не хочемо відрізати їх від їхньої батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну", - зазначив Пенц.
За даними земельного міністерства у справах культів, у Гессені живуть близько 20 тисяч учнів і понад 300 вчителів, які втекли від війни в Україні. На додаток до англійської мови, яка зазвичай викладається як перша іноземна мова в Україні, починаючи з початкової школи, українські діти змушені вивчати німецьку мову на всіх уроках за короткий проміжок часу. Як обов'язкова друга іноземна мова для старших класів середньої школи могла б розглядатися російська мова, але для більшості це є неприйнятним, адже для них у такому разі йдеться про "мову воєнного противника", пояснили в земельному міністерстві в справах культів.
Працевлаштувати вчителів з України
Запровадженням української мови як іноземної у школах Армін Шварц також сподівається залучити до роботи в школах українських вчителів, які проживають у Німеччині. "Ми хотіли б запропонувати багатьом молодим людям та вчителям з України ще сильніші освітні та кар'єрні перспективи відповідно до їхніх індивідуальних талантів - у тому числі для відновлення їхньої власної країни, - а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи", - наголосив Шварц, якого цитує онлайн-портал Tagesschau.