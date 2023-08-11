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Уряд визначив, як діти-біженці вчитимуть шкільну програму

Дар'я Нинько
3 год. тому

Діти, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми шість-вісім годин на тиждень. В Україні тим часом у 2023 році облаштують 1,5 тисячі укритті для школярів і вчителів, вирішив Кабмін.

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Діти-біженці з України у сербській школі
Діти-біженці з України у сербській школіФото: Jelena Djukic Pejic/DW

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження нової форми дистанційного навчання. Зокрема, учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це вивчення займатиме від шести до восьми годин на тиждень. Про це за підсумками засідання уряду у п'ятницю, 11 серпня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Решту предметів такі учні зможуть опановувати в школах країн, де зараз проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично, наголосив Шмигаль.

"Близько мільйона дітей зараз за межами України. Наше завдання - зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною і сприяти поверненню додому", - написав він у Telegram.

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У 2023 році у школах облаштують 1,5 тисячі укриттів

Для забезпечення безпеки дітей, які живуть і навчаються в Україні, заплановане облаштування у 2023 році майже 1,5 тисячі укриттів. Та загалом збудувати потрібно 5,4 тисячі таких об'єктів, повідомив Шмигаль. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар'єрності та енергоефективності.

Наразі, за його словами, 68 відсотків освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 мільйона учнів та вчителів, але цього замало. "Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні - 1,5 мільярда гривень", - наголосив Шмигаль.

Окрім того, регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах мають забезпечувати обласні військові адміністрації, зазначив Шмигаль. Зокрема, у регіонах, де існує загроза життю чи здоров'ю дітей, навчання офлайн не буде. Остаточно визначатиме формат навчального процесу місцева влада, зазначив він.

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