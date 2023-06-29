У Німеччині у 2023 році зросла кількість учнів з України

За останніми даними, у ФРН навчається понад 213 тисяч школярів, що на 10 тисяч більше, ніж наприкінці 2022-го.

Кількість українських школярів у Німеччині з початку 2023 року зросла на понад 10 тисяч. За даними Конференції міністрів освіти та культури, оприлюдненими у четвер, 29 червня, станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчались 213 362 дітей та молоді з України. У грудні 2022 року ця цифра становила 202 тисячі.

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Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618).

Загалом у Німеччині школу відвідують близько 11 мільйонів учнів.

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