Генпрокурор: Через стан укриттів відкрито 254 провадження

За словами генпрокурора Андрія Костіна, по Україні розслідується 254 провадження за фактами неналежного утримання укриттів, третина з яких - для дітей.

В Україні розслідується 254 провадження за фактами неналежного утримання укриттів, третина з яких – для дітей. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін на засіданні Ради національної безпеки та оборони у п'ятницю, 23 червня, повідомляє Офіс генпрокурора.

За словами Костіна, у 2023 році прокуратура подала 422 судові позови щодо повернення незаконно відчужених укриттів громадам та їх неналежного утримання.

"205 позовів стосовно 540 об’єктів вже задоволено судами. Ці об’єкти можуть стати безпечними прихистками для понад 95 тисяч людей", - йдеться в дописі Офісу генпрокурора в Telegram. Як зазначив Костін, цей напрям залишається одним із пріоритетів роботи органів прокуратури.

Звільнення очікуються вже наступного тижня

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що за результатами перевірки укриттів по деяких областях і районах будуть ухвалені кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. За словами Шмигаля, на початку наступного тижня уряд запропонує відповідні укази на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Він додав, що перевірка МВС разом з ДСНС близько 63 тисяч об'єктів виявила, що 77 відсотків укриттів готові до використання. Водночас інша частина - або непридатні, або були зачинені на момент перевірки. "Придатні укриття можуть забезпечити лише половину потреб українців", - написав прем'єр.

Зеленський про укриття: Ситуація невтішна

Напередодні за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення через неналежний стан споруд цивільного захисту. За словами Зеленського, ситуація невтішна майже по всій країні.

Масштабну перевірку укриттів в Україні почали після того, як під час російської ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

Як підсумував Костін на засіданні РНБО, у кримінальному провадженні за фактом цього трагічного випадку повідомлено про підозру директору департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ще трьом посадовцям. Розслідування триває, перевіряється причетність інших посадових осіб, йдеться в дописі ОГПУ.

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