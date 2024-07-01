Скоромовка про Барбару: вірусний хіт з Німеччини

Своїм відео про Барбару, яка пече пироги з ревенем, двоє коміків з Берліна показали, що німецька мова може бути мелодійною й ритмічною, а також сповненою гумору. Жартівливий реп оцінили й ті, хто не розуміє тексту.

Музичний дует з Берліна досяг неймовірного міжнародного успіху зі своїм кумедним відео з репом німецькою мовою "Barbaras Rhabarberbar" ("Ревеневий бар Барбари"), розмістивши його в TikTok та Instagram. Кабаретист Бодо Вартке (Bodo Wartke) та його соратник, музичний продюсер Марті Фішер (Marti Fischer) далеко не новачки у соціальних мережах, принаймні в Німеччині. Але своєю пісенькою "Barbaras Rhabarberbar", створеною на основі німецької скоромовки, вони набрали рекордну кількість кліків, навіть змістивши R&B-королеву Beyoncé з її "стримінгового трону", щоправда, ненадовго.

Барбара, варвари, пиріг з ревеню й танцювальний челендж

Реп 46-річного Бодо Вартке та 33-річного Марті Фішера ґрунтується на римованій послідовності кількох співзвучних німецьких слів: ревінь (Rhabarber), бар (Bar), варвари (Barbaren), борода (Bart), барбер (Barbier), пиво (Bier), імені Барбара (Barbara) та інших. Пісеньку написано за схемою простих дитячих віршиків із незначним вкрапленням абракадабри. Головний персонаж - дівчина Барбара, яка живе у селі й пече чудові пироги з ревенем. Тому її називають Рабарбер-Барбарою (ревеневою Барбарою). Вона відкрила бар, до якого часто приходять три варвари, тому їх прозвали Rhabarberbarbarbaren (варвари з бару ревеневої Барбари). У них прекрасні бороди (Bart), які вони вирішили зрештою підстригти у барбера (Barbier), який теж любив ходити до бару Барбари, їсти там пироги з ревенем та запивати їх пивом (Bier). Ця історія розтягнута на десять куплетів. Зрозуміти слова допомагають субтитри.

Чому ця кумедна пісенька викликала такий ажіотаж, залишається загадкою так само, як і у випадках з іншими вірусними хітами. Швидше за все, кліп просто опинився в потрібний час у потрібному місці. А потрібні люди - у цьому разі це дві австралійські студентки - знайшли його і посприяли поширенню в соцмережах - вони зняли відео, станцювавши під цей німецький реп. Після цього танець під кумедну німецьку пісеньку почали копіювати у всьому світі. Як зізнався в інтерв'ю DW Бодо Вартке, він про такий успіх навіть не мріяв. Багато хто повторює прості рухи під жартівливий німецький реп, беручи участь у танцювальному челенджі. "Дівчата з Австралії вивели нашу хореографію на зовсім інший рівень. І я думаю, що це надихнуло багатьох людей наслідувати цей танець, починаючи з інфлюенсерів у TikTok і закінчуючи артистами на Бродвеї. Це, звичайно, божевілля, але, безумовно, й велика честь".

Німецька скоромовка - шлях до успіху

Скоромовки є в кожній мові - навіть у стародавніх римлян були жартівливі ігри слів. На одній зі стін у Помпеях було виявлено напис із латинською скоромовкою "barbara barbaribus barbabant barbara barbis", яку швейцарський мовознавець Рудольф Вахтер (Rudolf Wachter) переклав як "Варвари стригли для варварів варварів із бородами". Це нісенітниця, але акустично звучить цікаво. Бодо Вартке просто продовжив гратися зі словами та складами у своєму тексті пісні - і вже не вперше. Артист, який виконує у своїх сценічних програмах пісні, що тривають набагато довше, ніж півтори хвилини, замислився над тим, що він міг би зробити у соціальних мережах. "І тоді мені спала на думку ідея використовувати німецькі скоромовки - римувати їх і додавати біти, - розповідає Вартке. - Я втілив цю ідею на своїх каналах у соціальних мережах, і, як не дивно, це спрацювало!"

Але тоді ще було складно уявити, що "Barbaras Rhabarberbar" стане міжнародним хітом. "Я гадав, що все-таки треба розуміти німецьку мову, щоб із цього сміятися. Але, мабуть, багатьом просто подобається звучання мови та рими". Навіть якщо не володієш німецькою, можна чудово вловити мелодію та ритм, які утворюються цими словами та складами, вважає Вартке. Зараз у нього в Instagram 468 тисяч підписників, а в TikTok - 887 тисяч.

Німецька - не агресивна мова

Але комік не збирається зупинятися на досягнутому. Він продовжує працювати з німецькими скоромовками, які вони з Марті Фішером перетворюють на кумедні пісеньки - про кмітливого водопровідника, про товстого покрівельника та інших персонажів. Музиканти вважають, що їм вдається надати німецькій мові музичності та спростувати упередження про те, що вона звучить агресивно і що нею говорять люди, які не вміють радіти життю.

Тим часом у соцмережах з'явилося друге відео - продовження історії про бар Барбари, яке стрімко набирає перегляди. До речі, "Barbaras Rhabarberbar" - не перший випадок глобального успіху подібної композиції німецькою мовою. У 2000 році відомий музичний продюсер Штефан Рааб (Stefan Raab) підкорив світову аудиторію на конкурсі "Євробачення" зі схожою жартівливою піснею "Wadde Hadde Dudde Da" (у приблизному перекладі: "Що у тебе там"), яка тоді здобула п'яте місце на цьому міжнародному музичному конкурсі.

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