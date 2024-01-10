В Україні в соцмережах дедалі більше української - вчені

У 2022 році жителі України у соцмережах активно переходили з російської на українську, підтвердили вчені двох німецьких та британського університетів, вивчивши кілька мільйонів повідомлень у соцмережі Х.

За майже два роки повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, жителі України дедалі менше в соціальних мережах користуються російською мовою. Про це йдеться у пресрелізі за підсумками опублікованого у середу, 10 січня, дослідження , проведеного Мюнхенським університетом імені Людвіга Максиміліана спільно з британським Університетом Бата та Технічним університетом Мюнхена.

Мова відіграє провідну роль в ідентичності пострадянської України, наголошують автори дослідження і додають, що багато українців вільно володіють як українською, так і російською мовами. При цьому лише кілька років тому українську як основну мову спілкування називали від 50 до 60 відсотків мешканців країни. Після протестів на Майдані наприкінці 2013 року та анексії Росією Криму в 2014 році дедалі більше українців почали відмовлятися від використання російської мови.

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"Політична реакція на те, що відбувається"

Вчені вирішили вивчити цей розвиток у дослідженні, опублікованому в журналі Communications Psychology. За допомогою штучного інтелекту та статистичного аналізу вони вивчили понад чотири мільйони повідомлень, зроблених 63 тисячами українських користувачів соцмережі Х (раніше Twitter) у період із січня 2020 по жовтень 2022 року.

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Як стверджують автори, користувачі почали переходити з російської на українську мову ще до повномасштабної війни, однак після її початку ця тенденція різко посилилася. На їхню думку, така зміна поведінки користувачів стала політичною реакцією на те, що відбувається. Користувачі прагнули дистанціюватися як від підтримки війни, так і від Росії, тому масово стали переходити на українську мову.