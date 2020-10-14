Техас скасував протиепідемічні обмеження і обов'язкові маски

Керівництво американського штату Техас оголосило про скасування протиепідемічних обмежень і відновлення роботи сфери послуг та підприємств. Відповідне розпорядження підписав у вівторок, 2 березня, губернатор Техасу Грег Ебботт. "Я анонсував, що Техас відкривається на 100 відсотків. Я також припинив в штаті дію маскового режиму", - написав Грег Ебботт в Twitter.

Згідно з розпорядженням, з 10 березня всі підприємства та установи знову зможуть працювати без жодних обмежень. "Занадто багатьом власникам малого бізнесу важко розрахуватися за своїми рахунками", - сказав Ебботт. - Це має скінчитися. Настав час відкрити Техас на 100 відсотків". "Завдяки медичним досягненням щодо вакцинації і терапії антитілами, Техас тепер має інструменти для захисту техаських жителів від вірусу", - сказав консервативний губернатор, якого цитує агенція новин AFP.

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Хоч COVID-19 "не зник", однак накладені державою обмеження більше "не потрібні", визнав Еббортт. Тепер кожен має самостійно відповідати за власну безпеку та безпеку інших, додав губернатор. Водночас він уточнив, що магазини та підприємства громадського харчування можуть на власний розсуд обмежувати кількість клієнтів.

Носіння захисних масок все одно рекомендуватиметься. Крім того, окремі округи штату зможуть вводити нові обмеження, якщо число пацієнтів з коронавірусом у лікарнях значно зростатиме.

Інші штати теж послабили обмеження

Так само стало відомо, що влада штатів Міссісіпі, Мічиган та Луїзіана оголосила послаблення коронавірусних обмежень. Утім, ці послаблення не такі радикальні, як у Техасі.

Останнім часом у США спостерігається значне скорочення кількості нових випадків інфікування коронавірусом. Однак органи охорони здоров'я застерігають від поспішного ослаблення обмежень, особливо через небезпеку, яку становлять нові варіанти вірусу.

У США з початку пандемії зареєстровано близько 29 мільйонів заражень коронавірусом. Понад 515 тисяч осіб, у яких діагностували коронавірус, померли. За цими показниками США посідають перше місце в світі.