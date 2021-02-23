 Палата представників США ухвалила пакет допомоги на 1,9 трильйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Палата представників США ухвалила пакет допомоги на 1,9 трильйона доларів

Схвалений Палатою представників Конгресу США пакет економічної допомоги на 1,9 трильйона доларів ще мають увалити у Сенаті.

Палата представників США ухвалила пакет допомоги на 1,9 трильйона доларів

Палата представників США ухвалила пакет допомоги на 1,9 трильйона доларів

Палата представників Конгресу США у ніч на суботу, 27 лютого, підтримала пакет економічної допомоги, розроблений адміністрацією президента Джо Байдена.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 різко знижує ризик госпіталізації - дослідження

Ця ініціатива передбачає виділення 1,9 трильйона доларів на посилення фінансування національної програми вакцинації від коронавірусу, організацію безпечних умов у школах для відновлення навчання, підтримку малого бізнесу, виплати працюючим сім'ям по 1,4 тисячі доларів, щотижневу федеральну надбавку з безробіття у 400 доларів та допомогу на дитину до 3,6 тисячі доларів.

Крім того, пакет передбачає програму підвищення мінімальної зарплати з 7,25 до 15 доларів за годину, але є ймовірність, що цей пункт можуть змінити. Представники Демократичної партії заявили, що хочуть домогтися, щоб цей законопроєкт Байдена набув чинності до середини березня, коли закінчується термін надання попередньої фінансової допомоги з безробіття та інших видів.

Далі цей план має розглянути Сенат. У разі його схвалення, він стане вже шостим пакетом допомоги для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу. У свою чергу, представники Республіканської партії очікувано розкритикували цей законопроєкт демократів через, на їхню думку, надмірні витрати.

Нагадаємо, у США від коронавірусу вже померли пів мільйона людей. Це - найвищий показник смертності від коронавірусу серед країн світу. 

Дивитись відео 10:26

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (26.02.2021)

DW.COM

Хто такий Джо Байден: портрет нового президента США

78-річний представник Демократичної партії Джо Байдена офіційно заступив на посаду президента США. Основні факти з його біографії - в матеріалі DW.  

Також за темою

USA I Biden Rede über Corona-Tote

У США від коронавірусу померли пів мільйона людей 23.02.2021

У США від ускладнень через інфікування коронавірусом померли вже 500 тисяч людей. Президент Джо Байден закликав американців "бути пильними".

USA Präsident Biden Rede

Джо Байден нагадав про відповідальність Дональда Трампа за штурм Капітолія 14.02.2021

Президент США Джо Байден зазначив, що Дональд Трамп був визнаний морально відповідальним за провокування насильства навіть тими, хто в Сенаті голосував проти його імпічменту.

Krematorium Döbeln Sachsen

Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків 05.02.2021

У 2021 році в Німеччині померли стільки ж людей, у яких виявили коронавірус, скільки протягом 2020 року. Водночас за останні шість тижнів кількість нових заражень на дві третини скоротилась.

Реклама

Докладно

Логотип компанії Pfizer і людина у захисному костюми з вакциною від COVID-19

Фармконцерн Pfizer - рятівники світу чи шукачі прибутків?

Підхід концерну Pfizer до продажу вакцини від коронавірусу демонструє, що для нього прибутки важливіші за людські життя.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  