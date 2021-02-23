Палата представників США ухвалила пакет допомоги на 1,9 трильйона доларів

Палата представників Конгресу США у ніч на суботу, 27 лютого, підтримала пакет економічної допомоги, розроблений адміністрацією президента Джо Байдена.

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Ця ініціатива передбачає виділення 1,9 трильйона доларів на посилення фінансування національної програми вакцинації від коронавірусу, організацію безпечних умов у школах для відновлення навчання, підтримку малого бізнесу, виплати працюючим сім'ям по 1,4 тисячі доларів, щотижневу федеральну надбавку з безробіття у 400 доларів та допомогу на дитину до 3,6 тисячі доларів.

Крім того, пакет передбачає програму підвищення мінімальної зарплати з 7,25 до 15 доларів за годину, але є ймовірність, що цей пункт можуть змінити. Представники Демократичної партії заявили, що хочуть домогтися, щоб цей законопроєкт Байдена набув чинності до середини березня, коли закінчується термін надання попередньої фінансової допомоги з безробіття та інших видів.

Далі цей план має розглянути Сенат. У разі його схвалення, він стане вже шостим пакетом допомоги для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу. У свою чергу, представники Республіканської партії очікувано розкритикували цей законопроєкт демократів через, на їхню думку, надмірні витрати.

Нагадаємо, у США від коронавірусу вже померли пів мільйона людей. Це - найвищий показник смертності від коронавірусу серед країн світу.