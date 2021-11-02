Щеплені від грипу більш захищені від COVID-19, але чому?

Той, хто має щеплення від грипу, рідше і менш тяжко хворіє на COVID-19. Може, ті, хто робить щеплення від грипу, у принципі обережніші та краще дотримуються карантинних обмежень? Або все ж є й медичні причини?