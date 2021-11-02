Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "щеплення від грипу".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип - пояснюємо, що спільного і різного в цих хвороб.
Щеплення від грипу радять робити як українське МОЗ, так і німецький Інститут Роберта Коха. Особливо людям, які мають хронічні хвороби, слабкий імунітет, старші за 60 років та вагітним жінкам. Утім в Україні минулої зими зробили щеплення менше 1% населення.