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Щеплення від грипу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "щеплення від грипу".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19?

Чи варто вакцинуватися від грипу під час епідемії COVID-19? 02.11.2021

Ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип існує, і наслідки такого міксу інфекцій передбачити складно. Найкращим захистом є вакцинація від обох хвороб, вважає епідеміологиня Людмила Мухарська.
Щеплені від грипу більш захищені від COVID-19, але чому?

Щеплені від грипу більш захищені від COVID-19, але чому? 30.03.2021

Той, хто має щеплення від грипу, рідше і менш тяжко хворіє на COVID-19. Може, ті, хто робить щеплення від грипу, у принципі обережніші та краще дотримуються карантинних обмежень? Або все ж є й медичні причини?

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (09.10.2020) 09.10.2020

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип - пояснюємо, що спільного і різного в цих хвороб.

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018) 15.10.2018

Щеплення від грипу радять робити як українське МОЗ, так і німецький Інститут Роберта Коха. Особливо людям, які мають хронічні хвороби, слабкий імунітет, старші за 60 років та вагітним жінкам. Утім в Україні минулої зими зробили щеплення менше 1% населення.

Хвиля грипу: дискусія про щеплення (02.03.2018) 02.03.2018

Німеччину накрило хвилею грипу: хворих утричі більше, ніж зазвичай узимку. На цьому тлі спалахнула дискусія про необхідність щеплень від грипу, а також які вакцини найдієвіші.
На тлі хвилі грипу в Єврокомісії закликали не нехтувати щепленням

На тлі хвилі грипу в Єврокомісії закликали не нехтувати щепленням 21.02.2018

За оцінками, щороку в Європі від спричинених грипом ускладнень помирає 40 тисяч людей. На тлі нової хвилі грипу єврокомісар з охорони здоров'я закликав не нехтувати щепленням.