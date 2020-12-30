У Берліні розраховують взяти пандемію під контроль до кінця 2021 року

Глава Інституту імені Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler) вважає, що пандемію вдасться взяти під контроль до кінця 2021 року. Виступаючи в п'ятницю, 26 березня, на пресконференції в Берліні, Вілер вказав на зростання обсягів поставок вакцин від коронавірусу SARS-CoV-2.

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Водночас Вілер попередив, що третя хвиля коронавірусу буде ще серйозніше, ніж дві попередні. "Нас очікують дуже важкі тижні", - зазначив він. За його словами, показники інфікованих будуть збільшуватися, а від британської мутації постраждають насамперед жителі країни, які працюють, а також діти і підлітки. В даний час зараження відбуваються, головним чином, вдома, а також в дитячих садках, школах і на робочих місцях, зазначив далі Вілер і попередив, що Німеччина тільки входить у початок третьої хвилі.

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Відповідно до цього, голова RKI закликав жителів країни залишатися вдома під час Великодніх свят, що припадають цього року на початок квітня, і провести їх у вузькому колі, скоротивши до мінімуму зустрічі з іншими людьми. "Поїздки і контакти є рушійною силою цієї пандемії", - заявив він. За словами експерта, найближчим часом можливе ще більш різке зростання показників нових інфікованих. "Зрозуміло, що вони можуть збільшитися і до 100 тисяч на день", - упевнений він.

Шпан заявив про останній етап пандемічного марафону

У свою чергу міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) також вважає, що влада зможе взяти під контроль пандемію у найближчому майбутньому. "Ми досягли останнього етапу пандемічного марафону", - зазначив він і визнав, що це буде найбільш важка фаза. Міністр нагадав, що особливу загрозу в даний момент становлять нові варіанти коронавірусу, які є більш заразними і призводять до більш важкого перебігу захворювання. За словами Шпана, він очікує, що без стримувальних заходів рівень навантаження на систему охорони здоров'я країни виявиться максимально допустимим вже до середини квітня.

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За минулу добу в Німеччині виявлено понад 21,5 тисячі нових інфікованих коронавірусом (днем раніше - понад 22,6 тисячі), загальне число випадків з початку пандемії перевищило 2,7 мільйона. Кількість смертей від наслідків зараження зросла на 183 до 75 623. За останні сім днів в середньому по країні зареєстровано 119,1 випадка на 100 тисяч жителів.

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